Сухопутні війська створять власний рекрутинговий центр: названо найпотрібнішу спеціальність

Кандидати зможуть самі обирати підрозділ

В Україні буде створено рекрутинговий центр з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Відповідне рішення прийняло командування Сухопутних військ.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він наголосив, що нині безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою.

Враховуючи це, за словами Павлюка, першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ. Він зазначив, що це мають бути вмотивовані кандидати з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем.

"Під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити. Базова загальновійськова підготовка забезпечуватиметься в межах спеціального навчального батальйону, фахова – також на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом", — підкреслив командувач.

Більш детальну інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314.

Нагадаємо, 9 травня президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану та мобілізації. Напередодні за ці документи проголосувала Верховна Рада.