Как стать оператором беспилотника для ВСУ, куда идти и кто научит: пошаговая инструкция

Техно-рекрутинг дает дополнительные возможности тем, кто стремится присоединиться к рядам ВСУ

В Центре рекрутинга украинской армии в Киеве прошла презентация проекта по подготовке будущих военных в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Инициативу под названием "ТехноРекрутинг" реализует благотворительный фонд Dignitas при поддержке United Help Ukraine и при содействии Министерства обороны Украины.

"Телеграф" посетил мероприятие. Как объясняет уполномоченный представитель Минобороны Алексей Бежевец, идея зародилась из желания предоставить дополнительные возможности тем, кто стремится влиться в ряды ВСУ.

Амбициозные цели

Цель проекта — увеличить количество обращений добровольцев втрое по сравнению с концом прошлого года.

"У нас уже создана сеть из 22 рекрутинговых центров по всей стране, и она постоянно развивается и разрастается. Мы также фиксируем, что количество контрактников увеличивается. На сегодняшний день к нам обратилось уже более 6600 человек, полторы тысячи из которых проходят отбор в воинских частях, а около 150 – непосредственно в подразделениях", — отмечает Бежевец в комментарии "Телеграфу".

Техно-рекрутинг в Victory Drones – это пока единственный центр, но если все будет идти удачно, то планируется расшириться до десятка.

От онлайн-курсов к практике

Суть инициативы состоит в том, чтобы потенциальные кандидаты на военную службу могли пройти специализированное обучение и подготовку еще до поступления на контракт.

"Человек может выйти на учебу фактически до того, как она начнется, пройти тестирование. Если успешно справится, может заключить контракт с Вооруженными Силами на конкретной должности, связанной с БПЛА", — объясняет Алексей Бежевец.

Процесс обучения выглядит примерно так: сначала человек проходит теоретический курс онлайн и психологическую подготовку, сдает соответствующие тесты. Затем – общается с инструкторами Victory Drones для дальнейшего определения будущего назначения, практических занятий с актуальными типами БПЛА и изучения важных аспектов, таких как радиоэлектронная борьба.

При этом кандидат обязуется учиться, а затем заниматься своими профильными обязанностями, связанными с БПЛА.

"Мы планируем делать отдельное направление для инженеров, которые смогут использовать свои знания для ремонта и эксплуатации БПЛА-комплексов", – добавляет Бежевец.

Как подчеркивает Алексей в разговоре с "Телеграфом", люди, которые начнут эту подготовку, в принципе уже обязуются подписать контракт. Другой опции не будет. Ведь государство тратит ресурсы на обучение.

Общее время обучения составит около 120 часов. Сначала самостоятельное прохождение теоретического блока. Затем проверка кандидата спецслужбами. Далее онлайн-блок около 9—10 дней. После этого – практический блок 15 учебных дней.

Роль благотворителей

Финансовую поддержку проекта обеспечивает американский фонд United Help Ukraine, представительство которого недавно открылось в Украине. Как отмечает директор фонда Ирина Турчак, лучшие инвестиции — это обучение: "Мы с фондом решили, что это эффективное использование средств. Ведь с 2014 года ведется война с использованием новейших технологий, поэтому нужно развиваться в этом направлении".

Финансовую поддержку проекта обеспечивает американский фонд United Help Ukraine, отмечает директор фонда Ирина Турчак

Морпехи, ССО, Генштаб – все в игре

Полковник Виктор Самохин, начальник Центра комплектования и развития для морской пехоты, определяет роль своей структуры в рамках проекта как представителя "конечного потребителя".

"В каждой бригаде морской пехоты есть соответствующие подразделения беспилотных авиационных комплексов, а в структуре морской пехоты есть отдельный батальон беспилотных авиационных комплексов. Наши рекрутеры работают с командирами этих подразделений, выезжают на занятия на локации Victory Drones и уже получили письменные согласия от бригад морской пехоты", — рассказывает Самохин.

Полковник Виктор Самохин руководит Центром комплектования и развития для морской пехоты

Морской пехоте этот проект позволяет сэкономить время на подготовку операторов дронов, ведь на курсы базовой общевойсковой подготовки приходят кандидаты, уже имеющие четкие знания и навыки оперирования беспилотными авиационными комплексами.

На вопрос журналистов о порядке действий, если во время учебы кандидат получает повестку, Алексей Бежевец, объясняет общий подход.

"Даже если ты получил повестку, ты можешь обратиться в рекрутинговый центр, тебе помогут подобрать часть. Дальше уже пойдешь в ТЦК с документами о том, что ты мобилизован, но с рекомендательным письмом и оформляешься на контракт в ту военную часть, которая тебя ждет", – говорит он.

Бежевец отмечает: чем быстрее человек пройдет онлайн-обучение, будет протестирован, возьмет на себя обязательство служить по окончании курса и получит рекомендательное письмо от воинской части, тем лучше. Victory Drones способствует этому процессу через свои контракты с конкретными воинскими частями, где привлечены морская пехота, ССО, Генштаб – все заинтересованы в быстром обучении большого количества операторов БПЛА.

Также в Минобороны советуют кандидатам заранее получить отношение от воинской части, чтобы облегчить прохождение практики. "Возьми отношение, скажи, что будешь учиться в Victory Drones. Потом можешь спокойно ехать на практику и предъявлять это отношение".

Кроме операторов, проект будет готовить специалистов по ремонту и обслуживанию БПЛА-комплексов разных типов — воздушных, наземных, водных.

Ключевой фактор успеха – тесное сотрудничество с военными, считает Алексей Бежевец

Государство и волонтеры — одна цель, общие усилия

Ключевым фактором успеха проекта Алексей Бежевец видит тесное сотрудничество с военными, хорошо знающими, кто именно им нужен для комплектации подразделений операторов и обслуживающего персонала БПЛА.

Как объясняет Бежевец, инициатива исходит от обеих сторон — государства и общественных организаций, действующих в одном направлении — приближении победы.

"Мы ценим инициативу общественных организаций, которые берут на себя ответственность за подготовку рекрутов. Не знаю, у кого первого возникла эта идея, но Минобороны максимально открыто для таких правильных инициатив. Государство фактически получает подготовленного человека, не тратя ограниченные государственные ресурсы. И еще того, как человек наденет военную форму. Плюс этот процесс финансируется на средства благотворителей", — заключает Бежевец.