Як нараховується субсидія: куди приходять гроші та як перевірити суму

При зміні тарифів субсидію перераховують автоматично

В Україні триває призначення субсидії на неопалювальний період. Сума субсидії визначається для кожного домогосподарства окремо.

При подачі документів заявник вказує, як він бажає отримувати субсидію: на рахунок в банку або поштою. Спосіб виплати, банківську установу чи рахунок можна змінити в будь-який момент — для цього потрібно звернутися з заявою в Пенсійний фонд:

прийшовши до сервісного центру

поштою

на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду через особистий кабінет.

Для отримання виплат на банківський рахунок потрібно вказати IBAN при заповненні декларації. Обрати можна один з уповноважених банків. Дізнатися свої дані про субсидію можна на порталі Пенсійного фонду, в розділі "Моя субсидія" або отримавши відповідь про нарахування, не нарахування або відмову в наданні субсидії в розділі "Мої повідомлення" — "Індивідуальні повідомлення".

Зазначимо, що для того, щоб переглянути повідомлення, потрібно зареєструватися та увійти на портал з кваліфікованим електронним підписом, через банк або скориставшись підписом у "Дії". Субсидія виплачується щомісячно за попередній місяць, тобто в травні люди отримали нарахування за квітень, в червні отримають за травень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найближча субсидія буде виплачена без урахування підвищення тарифу на електроенергію для населення у червні. Субсидія з урахуванням нового тарифу буде виплачена в липні.