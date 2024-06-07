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Как начисляется субсидия: куда приходят деньги и как проверить сумму

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Сумма субсидии разная для каждого домохозяйства Новость обновлена 07 июня 2024, 09:23
Сумма субсидии разная для каждого домохозяйства. Фото Freepik

При изменении тарифов субсидию перечисляют автоматически

В Украине продолжается назначение субсидии на неотапливаемый период. Сумма субсидии определяется для каждого домохозяйства в отдельности.

При подаче документов заявитель указывает, как он желает получать субсидию: на счет в банке или по почте. Способ выплаты, банковское учреждение или счет можно изменить в любой момент — для этого следует обратиться с заявлением в Пенсионный фонд:

  • придя в сервисный центр
  • по почте
  • на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда через личный кабинет.

Для получения выплат на банковский счет следует указать IBAN при заполнении декларации. Выбрать можно один из уполномоченных банков. Узнать свои данные о субсидии можно на портале Пенсионного фонда, в разделе "Моя субсидия" или получив ответ о начислении, не начислении или отказе в предоставлении субсидии в разделе "Мои сообщения" — "Индивидуальные сообщения".

Отметим, что для просмотра сообщений необходимо зарегистрироваться и войти на портал с квалифицированной электронной подписью, через банк или воспользовавшись подписью в "Действии". Субсидия выплачивается ежемесячно за предыдущий месяц, то есть, в мае люди получили начисления за апрель, в июне получат за май.

Ранее Телеграф рассказывал, что ближайшая субсидия будет выплачена без учета повышения тарифа на электроэнергию для населения в июне. Субсидия с учетом нового тарифа будет выплачена в июле.

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