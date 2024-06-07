Как начисляется субсидия: куда приходят деньги и как проверить сумму

При изменении тарифов субсидию перечисляют автоматически

В Украине продолжается назначение субсидии на неотапливаемый период. Сумма субсидии определяется для каждого домохозяйства в отдельности.

При подаче документов заявитель указывает, как он желает получать субсидию: на счет в банке или по почте. Способ выплаты, банковское учреждение или счет можно изменить в любой момент — для этого следует обратиться с заявлением в Пенсионный фонд:

придя в сервисный центр

по почте

на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда через личный кабинет.

Для получения выплат на банковский счет следует указать IBAN при заполнении декларации. Выбрать можно один из уполномоченных банков. Узнать свои данные о субсидии можно на портале Пенсионного фонда, в разделе "Моя субсидия" или получив ответ о начислении, не начислении или отказе в предоставлении субсидии в разделе "Мои сообщения" — "Индивидуальные сообщения".

Отметим, что для просмотра сообщений необходимо зарегистрироваться и войти на портал с квалифицированной электронной подписью, через банк или воспользовавшись подписью в "Действии". Субсидия выплачивается ежемесячно за предыдущий месяц, то есть, в мае люди получили начисления за апрель, в июне получат за май.

Ранее Телеграф рассказывал, что ближайшая субсидия будет выплачена без учета повышения тарифа на электроэнергию для населения в июне. Субсидия с учетом нового тарифа будет выплачена в июле.