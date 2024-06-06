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Право на субсидію: хто може отримати допомогу та як це зробити

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Для отримання допомоги потрібно подати заяву та декларацію Новина оновлена 06 червня 2024, 08:56
Для отримання допомоги потрібно подати заяву та декларацію. Фото Колаж "Телеграфу"

Субсидію не отримають люди з великими накопиченнями в депозитах та з новими машинами

В Україні триває призначення субсидій на неопалювальний період, який стартував з 1 травня. Якщо подати документи у перші два місяці, тобто до 1 липня, можна отримати субсидію за повний період неопалювального сезону.

На отримання субсидії в Україні можуть претендувати люди, прибутки яких не дозволяють сплатити за комунальні послуги самостійно повну суму. Це можуть бути не тільки громадяни України, а й офіційно проживаючі на території нашої держави іноземці та особи без громадянства. Отримати субсидію можна на житлово-комунальні послуги як у багатоквартирних, так і приватних будинках.

Хто може бути отримувачем субсидії:

  • власник приміщення або ж зареєстрована особа
  • індивідуальний забудовник
  • орендар, який має офіційний договір оренди
  • внутрішньо переміщена особа, що офіційно може підтвердити проживання за вказаною адресою
  • неповнолітня або недієздатна особа над якою встановлена опіка — в такому випадку заява подає опікун піклувальник.

Подати документи на оформлення субсидії можна в звичайному осередку Пенсійного фонду, в ЦНАПі, уповноваженого в територіальній раді. З онлайн інструментів також доступна можливість подати документи на вебпорталі Пенсійного фонду, вебпорталі "Дія" та у додатку Пенсійного фонду. Також можна відправити документи поштою на адресу управління Пенсійного фонду України.

Раніше "Телеграф" розповідав яким чином можна отримати субсидію навіть з наявності боргів за комунальні послуги. Для цього є одразу кілька варіантів.