У червні злетіли тарифи, але не субсидії: коли підвищать виплату

Розмір субсидії залежить від доходів домогосподарства та членів родини, а також від їхньої кількості

В Україні з 1 червня тарифи на електроенергію різко виросли. Субсидії для отримувачів державної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг також зростуть. Перерахунок відбувається автоматично.

Проте в Пенсійному фонді попередили — в червні чекати нової суми субсидії не варто. Сума виплати за поточний місяць нараховується в наступному, тобто гроші, які люди отримають в червні будуть виплатою за травень. Оскільки вартість електроенергії зросла з 1 червня, то суму перерахунку вже побачити можна буде у виплаті за цей місяць.

Вона надійде на рахунки отримувачів субсидії в липні. Загалом в отримувачів субсидії певних категорій, яким потрібно подати документи заново, є ще час до кінця червня, щоб це зробити. В такому випадку вони продовжать отримувати субсидію за час з початку неопалювального періоду 1 травня. До цих категорій належать родини з різною кількістю зареєстрованих та проживаючих, орендарі, ВПО тощо. Це ж стосується і тих, хто вирішив скористатися субсидією вперше — при подачі документів до 30 червня, допомогу нарахують за два попередні місяці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що однією з перепон при отриманні субсидії, а також причиною, через яку допомогу можуть забрати є борги за комунальні послуги. Накопичивши невелику суму можна втратити державну допомогу.