Рус

"Бавовна", "кіборг" і не тільки: слова, які утворились під час війни

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Війна Новина оновлена 07 червня 2024, 15:04
Війна. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Деякі слова набули нових значень, як от "мопед"

В українській мові є безліч слів, які можуть замінити новий сленг чи іншомовні конструкції, проте є й ті слова, які нещодавно утворились. І деякі з них пов'язані саме з війною та нападом Росії на Україну.

"Телеграф" розповість про найпопулярніші слова, які утворилися після початку війни та пов'язані з нею. А також про ті, що набули нового сенсу, як от "бавовна".

Серед них:

  • азовці — військові бригади "Азов";
  • арта — артилерійське озброєння;
  • бандеромобіль — українська імпровізована бронемашина на базі ГАЗ-66;
  • добробрат — добровольчий будівельний батальйон;
  • пантерка — танк "Panther";
  • тероборона, тероборонівці;
  • затрофеїти — захопити ворожу техніку без її пошкодження;
  • закобзонити — знищити, знешкодити;
  • ждуни, почекуни — ті, хто чекають приходу "руського миру".

Назви сучасних видів озброєнь, про які раніше навіть не знали:

  • байрактар,
  • безпілотник,
  • джавелін,
  • дрон,
  • хаймарс,
  • шахед.

Також з'явились назви для загарбників та колаборантів: бомжармія, ватан, зетник, мордорець, новорос, рашист, рашик, сепаратюга, орки.

Нових експресивних значень набули й відомі раніше слова:

  • бавовна — вибух на тимчасово окупованій території;
  • аквафреш — прапор Росії, бо має схожі кольори з однойменною зубною пастою;
  • ватник — той, хто підтримує РФ;
  • гауляйтер — топ нацистської армії;
  • кіборг — учасник бойових дій у донецькому аеропорту;
  • колорад — російський сепаратист;
  • мопед — дрон "Shahed";
  • паляниця — кодове слово, яке правильно скаже тільки українець;
  • приліт — влучання ракети чи снаряду;
  • піксель — нова форма Збройних сил України.

Раніше "Телеграф" писав, що на одне російське слово "открыть" в українській мові є щонайменше сім варіантів перекладу.

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