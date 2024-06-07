"Бавовна", "кіборг" і не тільки: слова, які утворились під час війни

Деякі слова набули нових значень, як от "мопед"

В українській мові є безліч слів, які можуть замінити новий сленг чи іншомовні конструкції, проте є й ті слова, які нещодавно утворились. І деякі з них пов'язані саме з війною та нападом Росії на Україну.

"Телеграф" розповість про найпопулярніші слова, які утворилися після початку війни та пов'язані з нею. А також про ті, що набули нового сенсу, як от "бавовна".

Серед них:

азовці — військові бригади "Азов";

арта — артилерійське озброєння;

бандеромобіль — українська імпровізована бронемашина на базі ГАЗ-66;

добробрат — добровольчий будівельний батальйон;

пантерка — танк "Panther";

тероборона, тероборонівці;

затрофеїти — захопити ворожу техніку без її пошкодження;

закобзонити — знищити, знешкодити;

ждуни, почекуни — ті, хто чекають приходу "руського миру".

Назви сучасних видів озброєнь, про які раніше навіть не знали:

байрактар,

безпілотник,

джавелін,

дрон,

хаймарс,

шахед.

Також з'явились назви для загарбників та колаборантів: бомжармія, ватан, зетник, мордорець, новорос, рашист, рашик, сепаратюга, орки.

Нових експресивних значень набули й відомі раніше слова:

бавовна — вибух на тимчасово окупованій території;

аквафреш — прапор Росії, бо має схожі кольори з однойменною зубною пастою;

ватник — той, хто підтримує РФ;

гауляйтер — топ нацистської армії;

кіборг — учасник бойових дій у донецькому аеропорту;

колорад — російський сепаратист;

мопед — дрон "Shahed " ;

; паляниця — кодове слово, яке правильно скаже тільки українець;

приліт — влучання ракети чи снаряду;

піксель — нова форма Збройних сил України.

Раніше "Телеграф" писав, що на одне російське слово "открыть" в українській мові є щонайменше сім варіантів перекладу.