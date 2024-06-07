"Бавовна", "кіборг" і не тільки: слова, які утворились під час війни
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Деякі слова набули нових значень, як от "мопед"
В українській мові є безліч слів, які можуть замінити новий сленг чи іншомовні конструкції, проте є й ті слова, які нещодавно утворились. І деякі з них пов'язані саме з війною та нападом Росії на Україну.
"Телеграф" розповість про найпопулярніші слова, які утворилися після початку війни та пов'язані з нею. А також про ті, що набули нового сенсу, як от "бавовна".
Серед них:
- азовці — військові бригади "Азов";
- арта — артилерійське озброєння;
- бандеромобіль — українська імпровізована бронемашина на базі ГАЗ-66;
- добробрат — добровольчий будівельний батальйон;
- пантерка — танк "Panther";
- тероборона, тероборонівці;
- затрофеїти — захопити ворожу техніку без її пошкодження;
- закобзонити — знищити, знешкодити;
- ждуни, почекуни — ті, хто чекають приходу "руського миру".
Назви сучасних видів озброєнь, про які раніше навіть не знали:
- байрактар,
- безпілотник,
- джавелін,
- дрон,
- хаймарс,
- шахед.
Також з'явились назви для загарбників та колаборантів: бомжармія, ватан, зетник, мордорець, новорос, рашист, рашик, сепаратюга, орки.
Нових експресивних значень набули й відомі раніше слова:
- бавовна — вибух на тимчасово окупованій території;
- аквафреш — прапор Росії, бо має схожі кольори з однойменною зубною пастою;
- ватник — той, хто підтримує РФ;
- гауляйтер — топ нацистської армії;
- кіборг — учасник бойових дій у донецькому аеропорту;
- колорад — російський сепаратист;
- мопед — дрон "Shahed";
- паляниця — кодове слово, яке правильно скаже тільки українець;
- приліт — влучання ракети чи снаряду;
- піксель — нова форма Збройних сил України.
Раніше "Телеграф" писав, що на одне російське слово "открыть" в українській мові є щонайменше сім варіантів перекладу.