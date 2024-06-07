"Бавовна", "кіборг" и не только: слова, образовавшиеся во время войны
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Некоторые слова приобрели новые значения, как "мопед"
В украинском языке есть множество слов, которые могут заменить новый сленг или иноязычные конструкции, однако есть и те слова, что недавно образовались. И некоторые из них связаны именно с войной и нападением России на Украину.
"Телеграф" расскажет о самых популярных словах, образовавшихся после начала войны и связанных с ней. А также о приобревших новый смысл, как "бавовна".
Среди них:
- азовці — военные бригады "Азов";
- арта – артиллерийское вооружение;
- бандеромобиль – украинская импровизированная бронемашина на базе ГАЗ-66;
- добробрат – добровольческий строительный батальон;
- пантерка — танк "Panther";
- терроборона, терроборонівці;
- затрофеїт – захватить вражескую технику без ее повреждения;
- закобзонити – уничтожить, обезвредить;
- ждуни, почекуни — те, кто ждут прихода "русского мира".
Названия современных видов вооружений, о которых раньше даже не знали:
- байрактар,
- безпілотник,
- джавелін,
- дрон,
- хаймарс,
- шахед.
Также появились названия для захватчиков и коллаборантов: бомжармія, ватан, зетник, мордорець, новорос, рашист, рашик, сепаратюга, орки.
Новые экспрессивные значения приобрели и известные ранее слова:
- бавовна – взрыв на временно оккупированной территории;
- аквафреш — флаг России, потому что имеет схожие цвета с одноименной зубной пастой;
- ватник — тот, кто поддерживает РФ;
- гауляйтер – топ нацистской армии;
- кіборг – участник боевых действий в донецком аэропорту;
- колорад – русский сепаратист;
- мопед — дрон "Shahed" ;
- паляниця – кодовое слово, которое правильно скажет только украинец;
- приліт — попадание ракеты или снаряда;
- піксель – новая форма Вооруженных сил Украины.
Ранее "Телеграф" писал, что на одно русское слово "открыть" в украинском языке есть по меньшей мере семь вариантов перевода.