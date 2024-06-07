"Бавовна", "кіборг" и не только: слова, образовавшиеся во время войны

Некоторые слова приобрели новые значения, как "мопед"

В украинском языке есть множество слов, которые могут заменить новый сленг или иноязычные конструкции, однако есть и те слова, что недавно образовались. И некоторые из них связаны именно с войной и нападением России на Украину.

"Телеграф" расскажет о самых популярных словах, образовавшихся после начала войны и связанных с ней. А также о приобревших новый смысл, как "бавовна".

Среди них:

азовці — военные бригады "Азов";

арта – артиллерийское вооружение;

бандеромобиль – украинская импровизированная бронемашина на базе ГАЗ-66;

добробрат – добровольческий строительный батальон;

пантерка — танк "Panther";

терроборона, терроборонівці;

затрофеїт – захватить вражескую технику без ее повреждения;

закобзонити – уничтожить, обезвредить;

ждуни, почекуни — те, кто ждут прихода "русского мира".

Названия современных видов вооружений, о которых раньше даже не знали:

байрактар,

безпілотник,

джавелін,

дрон,

хаймарс,

шахед.

Также появились названия для захватчиков и коллаборантов: бомжармія, ватан, зетник, мордорець, новорос, рашист, рашик, сепаратюга, орки.

Новые экспрессивные значения приобрели и известные ранее слова:

бавовна – взрыв на временно оккупированной территории;

аквафреш — флаг России, потому что имеет схожие цвета с одноименной зубной пастой;

ватник — тот, кто поддерживает РФ;

гауляйтер – топ нацистской армии;

кіборг – участник боевых действий в донецком аэропорту;

колорад – русский сепаратист;

мопед — дрон "Shahed " ;

; паляниця – кодовое слово, которое правильно скажет только украинец;

приліт — попадание ракеты или снаряда;

піксель – новая форма Вооруженных сил Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что на одно русское слово "открыть" в украинском языке есть по меньшей мере семь вариантов перевода.