Укр

"Бавовна", "кіборг" и не только: слова, образовавшиеся во время войны

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Война Новость обновлена 07 июня 2024, 15:04
Война. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Некоторые слова приобрели новые значения, как "мопед"

В украинском языке есть множество слов, которые могут заменить новый сленг или иноязычные конструкции, однако есть и те слова, что недавно образовались. И некоторые из них связаны именно с войной и нападением России на Украину.

"Телеграф" расскажет о самых популярных словах, образовавшихся после начала войны и связанных с ней. А также о приобревших новый смысл, как "бавовна".

Среди них:

  • азовці — военные бригады "Азов";
  • арта – артиллерийское вооружение;
  • бандеромобиль – украинская импровизированная бронемашина на базе ГАЗ-66;
  • добробрат – добровольческий строительный батальон;
  • пантерка — танк "Panther";
  • терроборона, терроборонівці;
  • затрофеїт – захватить вражескую технику без ее повреждения;
  • закобзонити – уничтожить, обезвредить;
  • ждуни, почекуни — те, кто ждут прихода "русского мира".

Названия современных видов вооружений, о которых раньше даже не знали:

  • байрактар,
  • безпілотник,
  • джавелін,
  • дрон,
  • хаймарс,
  • шахед.

Также появились названия для захватчиков и коллаборантов: бомжармія, ватан, зетник, мордорець, новорос, рашист, рашик, сепаратюга, орки.

Новые экспрессивные значения приобрели и известные ранее слова:

  • бавовна – взрыв на временно оккупированной территории;
  • аквафреш — флаг России, потому что имеет схожие цвета с одноименной зубной пастой;
  • ватник — тот, кто поддерживает РФ;
  • гауляйтер – топ нацистской армии;
  • кіборг – участник боевых действий в донецком аэропорту;
  • колорад – русский сепаратист;
  • мопед — дрон "Shahed" ;
  • паляниця – кодовое слово, которое правильно скажет только украинец;
  • приліт — попадание ракеты или снаряда;
  • піксель – новая форма Вооруженных сил Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что на одно русское слово "открыть" в украинском языке есть по меньшей мере семь вариантов перевода.

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