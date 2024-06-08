Прийшов оновити дані, а відправили на фронт: у ТЦК розповіли, коли вручають "бойову" повістку

Військовозобов’язаним українцям пояснили, що "бойові" повістки вручають, виходячи із потреб ЗСУ

Вручення повістки не завжди означає відправлення на фронт. Проте багато військовозобов’язаних ігнорують вимоги з’явитися до ТЦК саме з цієї причини — бояться вручення "бойової" повістки.

Спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю виданню "Фокус" розповів, наскільки високою є можливість отримати повістку для відправки на фронт, просто прийшовши оновити дані.

Він зазначив, що якщо громадяни з’явилися до ТЦК, щоб оновити свої персональні дані протягом 60 днів на виконання закону, то на ВЛК (військово-лікарську комісію — ред.), їх не відправлять. Для проходження медкомісії їх викличуть пізніше окремою повісткою. Наприклад, якщо після уточнення даних з’ясується, що у реєстрі військовозобов’язаних немає інформації про придатність до військової служби конкретної людини. Статися це може як одразу, так і за кілька тижнів.

"Але, крім закону, є постанова Кабміну №1487, яка до цього працювала і працює зараз, її ніхто не скасовував. Якщо громадянин прийшов за повісткою до ТЦК і СП, його направляють на ВЛК — у цьому немає нічого протизаконного, бо один із пунктів, як я вже казав, у базі "Оберіг" є інформація про придатність. Так що таке може бути, але це різні процеси, що йдуть паралельно – уточнення персональних даних протягом 60 днів, та й елементарна перевірка документів, оповіщення, яке здійснюють військовослужбовці ТЦК, у тому числі у громадських місцях чи за адресами проживання", — сказав Роман Істомін.

Сьогодні, щоб пройти ВЛК, у військовозобов’язаного є не більше 14 робочих днів, згідно з наказом Міноборони №402 від 4.05.2024. Але все визначається з урахуванням необхідного отримання повної та об’єктивної інформації про стан здоров’я людини. "Бойову" повістку можуть вручити як одразу, так і через час після проходження ВЛК.

"Але знову ж таки, враховуючи необхідність комплектування Збройних сил України, враховуючи необхідність направити до певних навчальних центрів військовозобов’язаних за певною військово-обліковою спеціальністю. Не передбачено жодним законом, що це має бути, наприклад, того ж дня після проходження ВЛК, чи це може бути не раніше трьох днів чи щось того — такого ніде нема в законі", — резюмував Роман Істомін.

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