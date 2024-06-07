Служити можна всього рік? Нардеп розповів про нововведення щодо мобілізації в Україні

Після року служби за контрактом можна звільнитися

Українці, які за власним бажанням прийдуть до ТЦК та СП без повістки, можуть укласти контракт на зарахування до лавах ЗСУ. Тоді термін служби може складати лише один рік.

Після року служби за контрактом можна звільнитися. Про це повідомив очільник комітету Верховної Ради з національної безпеки Федір Веніславський.

"Якщо людина отримає повістку — вона є мобілізованою. Якщо людина прийшла без повістки — вона має право укласти контракт на зарахування на військову службу. Це буде немобілізована, а людина, яка добровільно вступила на військову службу за контрактом. Вона має право укласти контракт на рік", — пояснив він.

Нагадаємо, що із законопроєкту про посилення мобілізації на стадії розгляду прибрали норму про демобілізацію через 36 місяців служби. Відтак покинути лави ЗСУ зараз не можуть навіть ті, хто вступив до армії добровільно з перших днів війни.

За словами народного депутата України Руслана Горбенко, цьогоріч до лав захисників потрібно ще призвати 110 тисяч осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мобілізованим можуть списувати борги за кредитами, а за неявку до ТЦК виписувати величезні штрафи.