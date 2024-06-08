Пришел обновить данные, а отправили на фронт: в ТЦК рассказали, когда вручают "боевую" повестку

Военнообязанным украинцам объяснили, что "боевые" повестки вручают, исходя из потребностей ВСУ

Вручение повестки не всегда означает отправку на фронт. Однако многие военнообязанные игнорируют требования явиться в ТЦК именно по этой причине — боятся вручения "боевой" повестки.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию "Фокус" рассказал, насколько высока вероятность получить повестку для отправки на фронт, просто придя обновить данные.

Он отметил, что если граждане явились в ТЦК, чтобы обновить свои персональные данные в течение 60 дней во исполнение закона, то на ВЛК (военно-врачебную комиссию, чаще используют украинский вариант ВЛК — ред.) их не отправят. Для прохождения медкомиссии их вызовут позже отдельной повесткой. Например, если после уточнения данных выяснится, что в реестре военнообязанных нет информации о пригодности к военной службе конкретного человека. Случится это может как сразу, так и через несколько недель.

"Но, кроме закона, есть постановление Кабмина №1487, работавшее до этого и работающее сейчас, его никто не отменял. Если гражданин пришел за повесткой в ТЦК и СП, его направляют на ВЛК — в этом нет ничего противозаконного, потому что один из пунктов, как я уже говорил, в базе "Оберег" есть информация о пригодности. Так что такое может быть, но это разные процессы, идущие параллельно – уточнение персональных данных в течение 60 дней, да и элементарная проверка документов, оповещение, которое осуществляют военнослужащие ТЦК, в том числе в общественных местах или по адресам проживания", — сказал Роман Истомин.

На сегодняшний день, чтобы пройти ВЛК у военнообязанного есть не больше 14 рабочих дней, согласно приказу Минобороны №402 от 4.05.2024. Но все определяется с учетом необходимого получения полной и объективной информации о состоянии здоровья человека. "Боевую" повестку могут вручить как сразу, так и через время после прохождения ВЛК.

"Но опять же, учитывая необходимость комплектования Вооруженных сил Украины, учитывая необходимость направить в определенные учебные центры военнообязанных по определенной военно-учетной специальности. Не предусмотрено никаким законом, что это должно быть, например, в тот же день после прохождения ВЛК, или это может быть не раньше трех дней или что-то того — такого нигде нет в законе", — резюмировал Роман Истомин.

Также "Телеграф" рассказывал о том, могут ли ТЦК арестовать квартиру или списывать со счетов уклонистов штрафы. В военкомате объяснили, какие меры применяют к тем, кто уклоняется от мобилизации.