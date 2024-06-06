Вручили повістку – одразу на фронт? Боєць ЗСУ розповів, як все відбувається насправді

Сам факт отримання повістки не означає, що вас одразу відправлять до зони бойових дій

Військовозобов’язані чоловіки в Україні продовжують отримувати повістки під час воєнного стану та загальної мобілізації. Роздають їх усюди: біля магазинів, на зупинках громадського транспорту, на вулицях та автозаправках.

Про те, отримання повістки не означає, що військовозобов'язаного одразу відправлять на фронт. Зараз в обов’язковому порядку усі проходять навчання, розповів політолог, боєць підрозділу ГРІМ 41-й омбр ЗСУ Кирило Сазонов у коментарі "Телеграфу".

"Навіть якщо бригада на тебе чекає, у тебе є бойовий досвід, статус учасника бойових дій, але ти не був на контракті або не був мобілізований, все одно проходиш навчання. Місяць — це БЗВП (базова загальновійськова підготовка)", — пояснив він.

За словами Сазонова, за перший місяць людина отримує військову спеціальність – стрілець. Так було і раніше. Потім призовник вирушає на додаткове навчання за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Терміни підготовки залежать від цієї спеціалізації.

Нагадаємо, що з 18 травня набув чинності закон про посилення мобілізації, у якому є низка нововведень. Зокрема, з'явився електронний кабінет військовозобов'язаного у вигляді застосунку "Резерв+", у якому можна оновити дані. Також юрист пояснив, чим відрізняються е-кабінет та "Оберіг" і чому вони не заміняють один одного.

Раніше "Телеграф" писав, що за словами президента України Володимира Зеленського, після набуття чинності закону про посилення мобілізації з 18 травня вже є перші результати.