Як планують закривати диру в бюджеті: Гетманцев назвав чотири неприємні рішення

Видатки держбюджету на оборону за 4 місяці склали 43% від річного плану

В умовах військових потреб, що зростають, коштів в державному бюджеті не вистачає. Як наслідок, виникає діра в бюджеті.

Їх треба закривати. Про те, як вирішуватимуть це питання, розповів голова профільного парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев. Деталі він озвучив в інтерв’ю "Телеграфу" "Які податки можуть підвищити і на що Україні бракує грошей, — інтерв'ю з Данилом Гетманцевим".

Слід зазначити, що видатки держбюджету на оборону за 4 місяці склали 43% від річного плану.

"Позитивне рішення – це детінізація, але ми бачимо в ній надходження, якщо порахувати у річному вимірі, не більше 80 мільярдів. Загалом, детінізація в перспективі — це близько пів трильйона гривень на рік, але неможливо вивести все з тіні упродовж одного року. Це довгий процес", — пояснив він.

За словами Гетманцева, поступове виведення може принести від 50 до 80 мільярдів додаткових надходжень щороку.

Другим кроков голова профільного парламентького комітету назвав перенаправлення частини вільної банківської ліквідності на ОВДП. "Тут ми також бачимо можливість росту. Власне, у нас і так дуже непоганий ролловер (фактично — автоматичне продовження договору про купівлю облігацій. — Ред.) по ОВДП за перші чотири місяці цього року – 160%", — каже Гетманцев. В такому випадку буде запозичено набагато більше, ніж погашено. Це говорить і про довіру до військових облігацій, і про ліквідність банківського ринку. На думку спеціаліста, в такому варіанті є певний потенціал.

Ще одно рішення — це секвестр бюджету. Його влада взагалі не хотіли б використовувати. Мова йде про скорочення видатків.

"Насправді там нема чого скорочувати, щоб покрити потреби Міністерства оборони. Непорівнянні цифри. Скорочувати можна мільярди, можливо, десятки мільярдів, хоча це також проблема. А в Міністерстві оборони потреби на сотні мільярдів. Тобто це непорівнянні цифри.", — пояснив Гетманцев.

Як варіант, за словами парламентарія, ще можлива конвертація частини залишку коштів місцевих бюджетів у військові ОВДП. Він каже, що там є резерв приблизно 155 мільярдів гривень. Це грощі, які накопичилися внаслідок перевиконання місцевих бюджетів. Але це також погане рішення для фіскальної децентралізації, зауважив Гетьманцев.

"Ще одне з поганих — понадпланова девальвація гривні. І, мабуть, найгірше – емісія гривні. Це ті рішення, які можливі, хоча від них будемо усіляко утримуватись. Я б сказав, що це рішення останньої надії", — резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, чи коштуватиме долар по 42 вже до кінця року.