В Україні зростуть два податки, а для ФОП введуть військовий збір: подробиці від Forbes

Необхідність перегляду податків пов’язана зі збільшенням військових потреб

Міністерство фінансів розробляє законопроєкт про підвищення військового збору до 5% та податку на додану вартість (ПДВ). Також планують зобов’язати фізичних осіб-підприємців (ФОП) платити військовий збір.

Стосовно підвищення ПДВ ще тривають дискусії, проте скоріше за все його піднімуть з 20% до 22-23%. Про це повідомляє видання Forbes з посиланням на джерела у Кабінеті міністрів та депутатів фінансово-економічного блоку Верховної Ради.

Військовий збір зросте більше ніж утричі. Зараз він складає 1,5%, а після підвищення буде 5%. Проте у виданні зазначають, що це не остаточні цифри.

Підвищення військового збору для найманих працівників принесе у бюджет близько 90-100 млрд грн на рік. Ще від 70 до 120 млрд грн на рік додатково принесе підвищення ставки ПДВ.

Законопроєкт Мінфіна також розглядає введення військового збору для ФОП на спрощеній системі оподаткування. Якщо це рішення приймуть, то податкове навантаження на них збільшиться вдвічі.

Податки переглядають через збільшення військових потреб України, пов’язаних з проведенням мобілізації. Законопроєкт внесуть у Верховну Раду приблизно у кінці червня. Навіть якщо його швидко приймуть, то він запрацює не раніше вересня 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що в одній з областей України скасували податки для бізнесу. Кабмін вирішив підтримати місцевих підприємців через складну ситуацію.