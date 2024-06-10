Как планируют закрывать дыру в бюджете: Гетманцев назвал четыре неприятных решения

Расходы госбюджета на оборону за 4 месяца составили 43% от годового плана

В условиях растущих военных потребностей средств в государственном бюджете не хватает. Как следствие, возникает дыра в бюджете.

Её нужно закрывать. О том, как будут решать этот вопрос, рассказал глава профильного парламентского комитета по финансам и налоговой политике Данило Гетманцев. Детали он озвучил в интервью "Телеграфу" "Какие налоги могут повысить и на что Украине не хватает денег, — интервью с Данилом Гетманцевым".

Следует отметить, что расходы госбюджета на оборону за 4 месяца составили 43% годового плана.

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"Позитивное решение – это детенизация, но мы видим в ней поступления, если сосчитать в годовом измерении, не более 80 миллиардов. В общем, детенизация в перспективе — это около полутриллиона гривен в год, но невозможно вывести все из тени в течение одного года. Это долгий процесс", — пояснил он.

По словам Гетманцева, постепенный вывод может принести от 50 до 80 миллиардов дополнительных поступлений каждый год.

Вторым шагом глава профильного парламентского комитета назвал перенаправление части свободной банковской ликвидности на ОВГЗ. "Здесь мы также видим возможность роста. Собственно, у нас и так очень неплохой ролловер (фактически — автоматическое продление договора о покупке облигаций. — Ред.) по ОВГЗ за первые четыре месяца этого года — 160%", — говорит Гетманцев. В таком случае будет заимствовано гораздо больше, чем погашено. Это говорит и о доверии к военным облигациям, и о ликвидности банковского рынка. По мнению специалиста, в таком варианте есть определенный потенциал.

Еще одно решение – это секвестр бюджета. Его власти вообще не хотят использовать. Речь идет о сокращении расходов.

"На самом деле там нечего сокращать, чтобы покрыть потребности Министерства обороны. Несопоставимы цифры. Сокращать можно миллиарды, возможно, десятки миллиардов, хотя это тоже проблема. А в Министерстве обороны потребности на сотни миллиардов. То есть это несравнимые цифры ", — пояснил Гетманцев.

Как вариант, по словам парламентария, еще возможна конвертация части остатка средств местных бюджетов в военные ОВГЗ. Он говорит, что там есть резерв около 155 миллиардов гривен. Это деньги, которые накопились в результате перевыполнения местных бюджетов. Но это тоже плохое решение для фискальной децентрализации, заметил Гетьманцев.

"Еще одно из плохих — сверхплановая девальвация гривны. И, пожалуй, хуже всего — эмиссия гривни. Это те решения, которые возможны, хотя от них будем всячески воздерживаться. Я бы сказал, что это решение последней надежды", — резюмировал он.

Ранее "Телеграф " писал, будет ли стоить доллар по 42 уже к концу года.