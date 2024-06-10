"Ми отримали сигнал": Гетманцев пояснив, чи отримає Україна активи РФ

Україна розраховує на ці гроші

Україна розраховує отримати доступ до російських заморожених активів. І вже зараз отримує позитивні сигнали від Заходу про це.

Зокрема ідея, яка передбачає надання нашій державі кредиту на 50 мільярдів за рахунок отриманих прибутків від цих грошей, — найкраще рішення. Так думку висловив "Телеграфу" голова профільного парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Данило Гетманцев в інтервʼю "Які податки можуть підвищити і на що Україні бракує грошей"

"Ми отримали позитивний сигнал від Заходу — можлива сек'юритизація (перетворення російських активів в певні фінансові інструменти — Ред.) усього грошового прибутку від використання заблокованих російських активів протягом N років. Тобто переведення його в бонди, в цінні папери і надання за рахунок них, під заставу таких цінних паперів, Україні кредиту на 50 мільярдів", — пояснив Гетманцев.

Він також зауважив, що вважає це найкращим доступним рішенням, яке дасть Україні певний резерв на 2025 рік.

"Це те, що прозвучало на зустрічі міністрів фінансів Великої Сімки. Це, як на мене, краще рішення по російських активах, ніж те, що було на столі до цього. І це нам, безперечно, допоможе і у 2025 році, і надалі. Тому ми розраховуємо на це як на резерв, який поможе закрити 15 млрд дол. непокритої потреби на 2025 рік", — сказав голова профільного комітету.

Нагадаємо, в ефірі програми "Про гроші" сайту "Телеграф" журналіст Денис Безлюдько (Д.Б.) і головний редактор ділового журналу "Деньги.ua" Олександр Крамаренко (О.К.) поговорили про те, скільки грошей із заморожених на Заході російських активів може отримати Київ.