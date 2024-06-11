Суд "отмазал" экс-замглавы Нацполиции Тишлека от наказания по коррупционному делу — Bihus.Info

Печерский районный суд фактически развалил дело Тишлека, утверждают журналисты

Бывшего замглавы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека, который уже светился в некоторых скандалах, фактически "отмазали" от наказания по делу о ценных подарках. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) разоблачило Тишлека в том, что ему предоставляли право безвозмездного проживания в чужих роскошных помещениях, что приравнивается к ценным подаркам – однако Печерский суд Киева решил, что все законно.

Об этом пишет в расследовании Bihus.Info. По данным журналистов, Тишлек получил право безвозмездно проживать сразу в двух недешевых жилищах, принадлежавших другим людям.

Так, он пользовался квартирой на Печерске площадью более 140 кв. м. Дом принадлежал Юрию Голику, который известен своим активным участием в довоенном проекте "Большая стройка". За время проживания там Тишлек сэкономил на аренде 617 тыс. грн. – а это уже считается незаконным подарком. Кроме того, экс-замглавы НПУ получил право безвозмездно проживать в частном доме вблизи Киева площадью более 320 кв. м – здесь он сэкономил 225 тысяч гривен. Дом, кстати, принадлежит Наталье Нечипоренко, семья которой – бизнес-партнеры российского криминального авторитета Андрея Иманали.

Но после того, как НАПК отправило протокол по этим нарушениям в Печерский райсуд Киева – дело развалилось. Суд решил, что определить стоимость аренды обоих помещений якобы невозможно. К тому же, откуда-то взялись доказательства, что Тишлек якобы за собственные средства обставил квартиру на сумму в 910 тысяч гривен – тогда как НАПК оценило все в 130 тысяч. Якобы, таким образом, Тишлек заплатил за аренду. Вопрос о частном доме суд вообще не рассматривал – судья заявила, что Тишлек якобы там и не жил.

Сам Тишлек на вопрос о происхождении денег заявил, что его жена якобы взяла в долг 4,5 млн грн у своей матери, которая, как интересно, живет в России, с которой Украина сейчас ведет войну.

По данным журналистов, дело Тишлека развалила судья Печерского суда Светлана Гречана. До недавнего времени она была замужем за сотрудником Национальной полиции. У супругов есть недвижимость на 14 млн гривен, которой нет ни в одной декларации. К тому же именно Гречана в свое время "похоронила" дело экс-замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко – которого также подозревали в получении незаконных подарков.

Напомним, что Дмитрий Тишлек попал в скандал в конце октября этого года. Журналисты выяснили, что его жена является гражданкой России, а сам полицейский пользуется автомобилем и недвижимостью, принадлежащими семье партнера главы ростовской криминальной группировки. В декабре стало известно, что полковника полиции отстранили от работы из-за громкого скандала, но вскоре он снова вышел на службу, но через несколько дней написал рапорт об увольнении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что украинский блоггер и военнослужащий Юрий Гудыменко требует от антикоррупционных органов тщательно расследовать дело замминистра МВД Дмитрия Тишлека. Он добавил, что если МВД самостоятельно не может справиться с "тишлеками", то этим должна заниматься общественность.