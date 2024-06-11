Вчимося у ворога: Федоров пояснив, як у Запоріжжі взяли на озброєння досвід ФСБ

Про тотальний контроль не йдеться

У Запоріжжі та області відбудеться ідентифікація населення, щоб знати, хто саме проживає у регіоні. Це спільна ініціатива голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова та силових структур.

Вони взяли на озброєння досвід російської Федеральної служби безпеки (ФСБ), яка першою справою проводить ідентифікацію населення на окупованих територіях. Про це очільник ОВА розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Повернути Мелітополь могли двічі: голова Запорізької області Федоров про полон, вину нації та досвід ФСБ".

"Наша мета — ідентифікувати кожного жителя на території Запоріжжя. Сьогодні за кожним прильотом на територію стоять конкретні прізвище, ім'я та по батькові. Навіть не одне. Хтось надає інформацію, хтось верифікує прильоти. Тож це абсолютно очевидні речі", — сказав Федоров.

ФСБ на окупованих територіях в першу чергу робить перепис людей. Їм також повідомляють, хто саме приїжджає у місто та заселяється в готелях.

"Що зробив ворог на тимчасово окупованій території, коли прийшов? Він пройшовся по всіх квартирах, переписав всіх людей. Неможливо поселитися в готель, поки не пройде доповідь в ФСБ. Чому? Це контррозвідувальна діяльність. Таку ж діяльність ми повинні проводити у прифронтовому місті", — сказав очільник ОВА.

Федоров підтвердив, що була взята модель ФСБ. Проте її допрацювали, і за новою методикою будуть проводити верифікацію населення. Це також потрібно для того, щоб зрозуміти міграцію населення.

"Ми також маємо розуміти міграцію населення. Із Запорізької області виїхало 200-300 тис. людей. Приїхало 200-300 тис. переселенців. Тож ми не розуміємо, хто тут проживає. Ми не розуміємо, який склад сімей. Хто чим живе, хто з ким спілкується. Це може здатися тотальним контролем, але це про безпеку.

Тож у моєму розумінні, це нормально, коли не я, не ви, а правоохоронці чітко розуміють хто і де проживає. Ми будемо продовжувати це", — сказав Федоров.

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть запорізького депутата. У Максима Денщика стріляв невідомий, він помер у лікарні.

Цей депутат звинувачував очільника Запорізької ОВА в погрозах. Федоров прокоментував це ексклюзивно для "Телеграфа".