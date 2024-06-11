Вбивство чиновника у Запоріжжі: Федоров прокоментував заяву про погрози

Голова регіону назвав заяву про погрози від нього чутками

Голова Запорізької області Іван Федоров дав новий коментар щодо історії з тимчасово відстороненим директором департаменту правового забезпечення Запорізької міськради Максимом Денщиком. Нагадаємо, Денщик у вівторок, 11 червня був застрелений невідомим.

На прохання "Телеграфу" прокоментувати травневу заяву Денщика про нібито погрози від Федорова, очільник області відповів: "Навіщо мені коментувати чутки?"

В то же час, як повідомили джерела "Телеграф" в політичних колах Запоріжжя, Денщик нібито мав стосунок до місцевої ОПГ "Тайсон": "Тому версій багато".

Нагадаємо, що замах на Максима Денщика стався вранці у вівторок, 11 червня. Зловмисник здійснив чотири постріли у потерпілого біля підʼїзду багатоповерхівки з вогнепальної зброї.

Слід зазначити, 2 травня вбитий Максим Денщик заявив про тиск та погрози зі сторони голови ЗОВА Федорова Івана.

Денщик написав у соцмережі, що ніби Федоров "по хорошему" пропонував йому декілька разів звільнитися із займаної посади за власним бажанням. Пізніше чиновника відсторонили від виконання посадових обов'язків на підставі якогось анонімного листа.

Раніше "Телеграф" уточнив, що в тому листі вбитого посадовця звинуватили в перевищенні повноважень.