Учимся у врага: Федоров объяснил, как в Запорожье взяли на вооружение опыт ФСБ

О тотальном контроле речь не идет

В Запорожье и области состоится идентификация населения, чтобы знать, кто проживает в регионе. Это совместная инициатива главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова и силовых структур.

Они взяли на вооружение опыт российской Федеральной службы безопасности (ФСБ), которая первым делом проводит идентификацию населения на оккупированных территориях. Об этом глава ОВА рассказал "Телеграфу" в интервью "Вернуть Мелитополь могли дважды: глава Запорожской области Федоров о плене, вине нации и опыте ФСБ".

"Наша цель — идентифицировать каждого жителя на территории Запорожья. Сегодня за каждым прилетом на территорию стоят конкретные фамилия, имя и отчество. Даже не одна. Кто-то предоставляет информацию, кто-то верифицирует прилеты. Так что это совершенно очевидные вещи", — сказал Федоров.

ФСБ на оккупированных территориях в первую очередь производит перепись людей. Им также сообщают, кто именно приезжает в город и заселяется в отелях.

"Что сделал враг на временно оккупированной территории, когда пришел? Он прошелся по всем квартирам, переписал всех людей. Невозможно поселиться в гостиницу, пока не пройдет доклад в ФСБ. Почему? Это контрразведывательная деятельность. Такую же деятельность мы должны проводить в прифронтовом городе", – сказал глава ОВА.

Федоров подтвердил, что была взята модель ФСБ. Однако ее доработали и по новой методике будут проводить верификацию населения. Это тоже нужно для того, чтобы понять миграцию населения.

"Мы также должны понимать миграцию населения. Из Запорожской области выехало 200-300 тыс. человек. Приехало 200-300 тыс. переселенцев. Поэтому мы не понимаем, кто здесь проживает. Мы не понимаем, какой состав семей. Кто чем живет, кто с кем общается. Это может показаться тотальным контролем, но это о безопасности.

Поэтому в моем понимании это нормально, когда ни я, ни вы, а правоохранители четко понимают кто и где проживает. Мы будем продолжать это", — сказал Федоров.

Ранее "Телеграф" сообщал о смерти запорожского депутата. В Максима Денщика стрелял неизвестный, он скончался в больнице.

Этот депутат обвинял главу Запорожской ОВА в угрозах. Федоров прокомментировал это эксклюзивно для "Телеграфа".