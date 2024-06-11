Не через мобілізацію? Гетманцев дав несподіване пояснення дефіциту кадрів

Безробіття в Україні досягає 19%, і при цьому не вистачає кваліфікованих працівників

Мобілізація в Україні не є основним фактором безробіття та дефіциту кадрів. Значно більше на це впливає переміщення українців.

Це стосується громадян, які через війну мігрували в інші країни, та внутрішньо переселених осіб (ВПО). Про це голова парламентського комітету з питань фінансів та податкової політики Верховної Ради розповів "Телеграфу" в інтерв’ю "Якщо всіх бронювати, хто буде воювати? ― Данило Гетманцев про мобілізацію і податки для ФОПів".

"За оцінками Нацбанку на основі методики МОП, у нас за підсумками 2023 року безробіття було на рівні 19%. Але, з іншого боку, у нас дефіцит кадрів. Про що це говорить? Про те, що дефіцит стосується переважно кваліфікованих працівників. Тих працівників, які, на жаль, в тому числі стали ВПО і не можуть знайти роботу на новому місці, де відсутня відповідна економічна база, або знайшли себе за кордоном. Це називається структурне безробіття", ― сказав Гетманцев.

Мобілізація не є основним фактором безробіття. Кількість військових суттєво менша за тих, хто виїхав за кордон, пояснює депутат.

"Я не вважаю мобілізацію основним фактором безробіття і дефіциту кадрів. Якщо у нас сьогодні в армії трохи більше мільйона, то тільки за кордоном 6 – 7 мільйонів, з них працездатних — точно третина. Тому міграція є більш вагомим фактором для посилення безробіття", — сказав Гетманцев.

На економіку ці фактори впливають негативно. При цьому вона страждає одразу через декілька обставин.

"Чи страждає від цього економіка? Вона страждає внаслідок багатьох обставин. Найголовніше – це лінія фронту, яка збільшується, на жаль. Міграція, внутрішні переміщення — все це негативно впливає на економіку. І мобілізація в тому числі негативно впливає", — сказав Гетманцев.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ризики для держбюджета у 2025 році. Гетманцев назвав два основних тривожних фактори.