"За місяць, як за останні пів року": у Раді заявили про зростання темпів мобілізації

На думку нардепа, мобілізовані можуть залишилися без снарядів

В Україні зросли темпи мобілізації. Це відбулося на фоні вступу в дію нового закону про мобілізацію.

Про це в інтерв'ю Radio NV повідомив секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. Він оцінив, наскільки саме збільшилась кількість мобілізованих.

"За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні пів року. За останні чотири місяці. У нас в травні був найбільший [набір]", — заявив Костенко.

Водночас нардеп підкреслив, що ті люди, яких мобілізували до армії можуть залишитися без боєприпасів або дронів. За його словами, так відбувається тому, що інженери, які їх робили, "будуть поруч з ними десь на полі бою битися". Тому Костенко висловився за бронювання людей, які працюють в оборонно-промисловому комплексі.

Нагадаємо, народний депутат Валентин Наливайченко заявив про те, що термін навчання мобілізованих військовослужбовців, які долучилися до Сил оборони після вступу у дію оновленого закону про мобілізацію, скорочують з двох місяців до півтора. Все нібито через шалений наплив мобілізованих.