Пишем доверенности, назначаем ответственных за имущество: как юридически правильно подготовиться к мобилизации

В идеале нужно привлечь юриста, который проанализирует все правовые нюансы перехода из гражданского в военную жизнь.

Обновленное законодательство о мобилизации, очевидно, предусматривает, что в украинскую армию попадет значительное количество военнообязанных. Но меняя гражданскую профессию на военную, следует помнить о юридической стороне мобилизации.

"Телеграф" пообщался с опытными юристами и узнал, как правильно решить свои дела перед мобилизацией, какие документы оформить и какие доверенности написать: Мобилизация: три важных совета, как подготовиться к службе

Проконсультируйтесь с юристом. В идеале, нужно привлечь юриста, который проанализирует все правовые нюансы перехода из гражданской в военную жизнь, потому что когда мобилизуют, например, руководителя предприятия или рядового рабочего, то и юридические обязательства у них будут разные.

Напишите завещание. На войне возможно все, так что позаботиться об имуществе будет не лишним.

— Дело не только в войне. Завещание необходимо и в обычной жизни, если человек хочет распорядиться своим имуществом на случай смерти, чтобы оно досталось определенным людям, — комментирует "Телеграфу" адвокат Дмитрий Бузанов.

Кроме завещания, по словам юриста Александра Золотухина, следует отдельно позаботиться о выплатах родным в случае гибели военного.

— Согласно изменениям в законодательстве, если раньше право на выплату при гибели военнослужащего имели только его жена, дети или родители, то теперь он имеет право написать распоряжение, кому достается выплата в случае гибели. Поэтому если военнослужащий не имеет, например, жены и родителей, но имеет совершеннолетних детей, выплаты не достанутся вообще никому, ведь совершеннолетние дети не имеют права на получение выплаты. Поэтому есть необходимость оставить распоряжение по этой выплате, — говорит "Телеграфу" Золотухин.

— Также, когда оформляют личное дело военнослужащего, нужно, чтобы были указаны актуальные контактные лица: жена, мать, дети, — добавляет "Телеграфу" адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

— Бывают случаи, когда происходят злоупотребления правами со стороны гражданских жен, которые могут не иметь права на денежную компенсацию.

Поэтому указанные контактные лица перед судом будут иметь преимущество, в отличие от тех, кто будет доказывать, что проживали с военнослужащим последние пять лет, — отмечает юрист.

Напишите доверенности. На все, что только можно: на управление имуществом, долгами, банковским счетом. Также следует назначить ответственного за управление имуществом.

— Обязательно нужна нотариальная доверенность на уполномоченное лицо по поводу права представлять интересы военнослужащего в случае, если с ним что-нибудь произойдет. К примеру, нужно будет нанять адвоката, а военнослужащий находится в тяжелом состоянии, ему нужна юридическая помощь, а он не может подписать договор. И на основании доверенности полномочий он может быть защищен, — объясняет Анищенко.

А как поступить, если мобилизованный уже оказался в рядах ВСУ и считает, что его права нарушают непосредственно в армии?

— Прежде всего, нужно обращаться с рапортом к своему командиру с просьбой решить тот или иной вопрос. Кроме того, можно звонить по горячей линии Минобороны (по номеру 1512. — Ред. ), писать жалобы как самому, так и с помощью юристов, в Минобороны. Писать военную службу правопорядка, военную прокуратуру. Главное что-то делать, действовать. Когда человек просто говорит слова, это нигде не закреплено, это невозможно доказать, а если человек пишет рапорты и письменные жалобы, соответственно на это нужно реагировать, — резюмирует Александр Золотухин.

В заключение, опрошенные изданием юристы советуют будущим мобилизованным пройти медицинское обследование (желательно в коммунальной больнице), до прохождения ВЛК, чтобы, например, с близорукостью не попасть в снайперы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими индивидуальными особенностями не мобилизуют в ВСУ.