Три комплекти форми, шкарпетки і бажання жити: що треба мати перед відправкою на війну
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Виконувати бойові завдання легше, коли є все необхідне
Підготовка до мобілізації – процес відповідальний та складний. Втім, якщо правильно розподілити власні ресурси та ще до відправки в учебку придбати необхідний одяг та спорядження, то шанси на виживання на війні значно зростуть.
Що саме необхідно взяти з собою на війну, як обрати бронежилет та засоби особистого захисту, "Телеграфу" розповіли досвідчені військові. Про це читайте в матеріалі під назвою "Мобілізація: три важливі поради, як підготуватися до служби".
Купуємо спорядження
Звісно, ще в учебці вам видадуть зброю, форму та спорядження. Якість державного речового забезпечення, за словами самих військових, на нормальному рівні, однак:
— Десь тобі щось тисне, десь каска незручна, десь хочеться РПС (ремінно-плечова система. — Ред.) новішу, більше підсумків, — пояснює "Телеграфу" ветеран російсько-української війни Андрій Голопапа.
Виокремити універсальні рекомендації для всіх мобілізованих по закупівлі одягу та спорядження достатньо важко, адже все залежить від того, де саме буде служити військовозобов’язаний.
— Як правило, перша ротація проходить у тому, що тобі видали, а на другу ротацію військовий вже знає, що йому треба, тому спорядження закуповує дуже індивідуально, — додає Голопапа.
Та одна загальна порада все ж є:
— Перше, що повинен мати боєць, який збирається йти на фронт, це бажання жити, — каже "Телеграфу" боєць Сил спеціальних операцій Павло Якімчук, який на фронті ще з 2014 року. І від цього бажання "танцюють" і потреби. А відтак, речовий мастхев мобілізованого виглядає так:
- Три комплекти форми.
— Бо не завжди є місце, де випрати форму. Літом легше, можна і в річці, а от зимою такий номер не пройде, — пояснює Якімчук.
- Термобілизна.
Її дадуть два комплекти, але:
— Якщо це зима, а тим паче, ніч, то ці два комплекти ти вдягнеш одразу на себе. Тому це треба докупити, — запевняє Голопапа.
- Тактичний рюкзак.
- Шкарпетки, труси.
— І не менше 10 пар шкарпеток, бо коли о п’ятій ранку у тебе мокрі шкарпетки, то ти не думаєш про війну, ти думаєш: "бл*ха, де взяти ту пару сухих шкарпеток?" — каже Якімчук.
- Дощовик.
- Тактичні рукавиці.
- Наколінники та налокітники.
- Батарейки та павербанки.
- Мультитул, ніж.
- Спальний мішок.
- Газова горілка для підігріву їжі.
- Столові прибори, металева кружка.
- Голки та нитки.
- Засоби особистої гігієни, особливо вологі серветки.
- Харчі тривалого зберігання, енергетичні батончики.
— Навіть попри те, що є харчове забезпечення, бувають форс-мажори. Наприклад, вам сказали, що йдете на завдання на день, а по факту доводиться три дні бути на позиції, — пояснює Голопапа.
- Тактичні ремені.
- Набір ключів і шестигранників.
— Це однозначно знадобиться. Наприклад, треба пристріляти зброю, її постійно треба калібрувати, для цього і потрібні шестигранники. В машині щось треба постійно підтягнути – без ключів не обійтися. Це наче дрібничка, але на фронті без цих речей, наче без рук, — резюмує Якімчук.
Придбання бронежилета
Бронежилет, звісно, мобілізованому також дадуть, однак щоб підібрати його під індивідуальні потреби, то краще подбати про захист самому.
— Бронежилети видають різні, бо в армії дуже строкатий ланцюжок постачання. Мені, наприклад, дістався якийсь македонський, а моєму батькові — болгарський. По якості вони нормальні, але першу ротацію ти в ньому відбудеш, а потім захочеш купити новий під свої потреби, адже у кожної армії свої таблиці розмірів і підібрати ідеальний одразу – неможливо.
А приміряти часу нема, бо якщо кожен буде міряти: "Дайте мені такий, але краще такий" це дуже довго. І на етапі приміряння одразу й не зрозумієш мінуси виробу. Це ти вже потім будеш бігати в цьому бронежилеті і він зовсім інакше буде відчуватися. А от плити гарні: мінімум 4-й клас захисту. Багатьом щастить на кераміку, яка хоч і одноразова, але легка і це величезна перевага, — підкреслив Андрій Голопапа.
В яку ж суму обійдуться такі збори? Все залежить від роду військ.
— Якщо це просто піхота, то вони використовують речі, які видають у ЗСУ, а гроші відсилають додому. Друга група – ті, хто воює довгий час. Преміальні гроші вони витрачають на речі: берці, каски, автівка, гума. Це все підвищує шанси вижити. Я був командиром взводу і отримував 130 тисяч. Купував собі два комплекти речей самостійно, плюс ремонт автівки і купівля автівки. Всі гроші на це і йшли. Навіть на їжу мало залишалося. Третя група – спецпідрозділи: ГУР, ССО, СБУ. Їм професійні і якісні речі закуповує держава, — пояснив "Телеграфу" військовий з 10-річним досвідом Дмитро.