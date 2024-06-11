Три комплекти форми, шкарпетки і бажання жити: що треба мати перед відправкою на війну

Виконувати бойові завдання легше, коли є все необхідне

Підготовка до мобілізації – процес відповідальний та складний. Втім, якщо правильно розподілити власні ресурси та ще до відправки в учебку придбати необхідний одяг та спорядження, то шанси на виживання на війні значно зростуть.

Що саме необхідно взяти з собою на війну, як обрати бронежилет та засоби особистого захисту, "Телеграфу" розповіли досвідчені військові. Про це читайте в матеріалі під назвою "Мобілізація: три важливі поради, як підготуватися до служби".

Купуємо спорядження

Звісно, ще в учебці вам видадуть зброю, форму та спорядження. Якість державного речового забезпечення, за словами самих військових, на нормальному рівні, однак:

— Десь тобі щось тисне, десь каска незручна, десь хочеться РПС (ремінно-плечова система. — Ред.) новішу, більше підсумків, — пояснює "Телеграфу" ветеран російсько-української війни Андрій Голопапа.

Виокремити універсальні рекомендації для всіх мобілізованих по закупівлі одягу та спорядження достатньо важко, адже все залежить від того, де саме буде служити військовозобов’язаний.

— Як правило, перша ротація проходить у тому, що тобі видали, а на другу ротацію військовий вже знає, що йому треба, тому спорядження закуповує дуже індивідуально, — додає Голопапа.

Та одна загальна порада все ж є:

— Перше, що повинен мати боєць, який збирається йти на фронт, це бажання жити, — каже "Телеграфу" боєць Сил спеціальних операцій Павло Якімчук, який на фронті ще з 2014 року. І від цього бажання "танцюють" і потреби. А відтак, речовий мастхев мобілізованого виглядає так:

Три комплекти форми.

— Бо не завжди є місце, де випрати форму. Літом легше, можна і в річці, а от зимою такий номер не пройде, — пояснює Якімчук.

Термобілизна.

Її дадуть два комплекти, але:

— Якщо це зима, а тим паче, ніч, то ці два комплекти ти вдягнеш одразу на себе. Тому це треба докупити, — запевняє Голопапа.

Тактичний рюкзак.

Шкарпетки, труси.

— І не менше 10 пар шкарпеток, бо коли о п’ятій ранку у тебе мокрі шкарпетки, то ти не думаєш про війну, ти думаєш: "бл*ха, де взяти ту пару сухих шкарпеток?" — каже Якімчук.

Дощовик.

Тактичні рукавиці.

Наколінники та налокітники.

Батарейки та павербанки.

Мультитул, ніж.

Спальний мішок.

Газова горілка для підігріву їжі.

Столові прибори, металева кружка.

Голки та нитки.

Засоби особистої гігієни, особливо вологі серветки.

Харчі тривалого зберігання, енергетичні батончики.

— Навіть попри те, що є харчове забезпечення, бувають форс-мажори. Наприклад, вам сказали, що йдете на завдання на день, а по факту доводиться три дні бути на позиції, — пояснює Голопапа.

Тактичні ремені.

Набір ключів і шестигранників.

— Це однозначно знадобиться. Наприклад, треба пристріляти зброю, її постійно треба калібрувати, для цього і потрібні шестигранники. В машині щось треба постійно підтягнути – без ключів не обійтися. Це наче дрібничка, але на фронті без цих речей, наче без рук, — резюмує Якімчук.

Придбання бронежилета

Бронежилет, звісно, мобілізованому також дадуть, однак щоб підібрати його під індивідуальні потреби, то краще подбати про захист самому.

— Бронежилети видають різні, бо в армії дуже строкатий ланцюжок постачання. Мені, наприклад, дістався якийсь македонський, а моєму батькові — болгарський. По якості вони нормальні, але першу ротацію ти в ньому відбудеш, а потім захочеш купити новий під свої потреби, адже у кожної армії свої таблиці розмірів і підібрати ідеальний одразу – неможливо.

А приміряти часу нема, бо якщо кожен буде міряти: "Дайте мені такий, але краще такий" це дуже довго. І на етапі приміряння одразу й не зрозумієш мінуси виробу. Це ти вже потім будеш бігати в цьому бронежилеті і він зовсім інакше буде відчуватися. А от плити гарні: мінімум 4-й клас захисту. Багатьом щастить на кераміку, яка хоч і одноразова, але легка і це величезна перевага, — підкреслив Андрій Голопапа.

В яку ж суму обійдуться такі збори? Все залежить від роду військ.

— Якщо це просто піхота, то вони використовують речі, які видають у ЗСУ, а гроші відсилають додому. Друга група – ті, хто воює довгий час. Преміальні гроші вони витрачають на речі: берці, каски, автівка, гума. Це все підвищує шанси вижити. Я був командиром взводу і отримував 130 тисяч. Купував собі два комплекти речей самостійно, плюс ремонт автівки і купівля автівки. Всі гроші на це і йшли. Навіть на їжу мало залишалося. Третя група – спецпідрозділи: ГУР, ССО, СБУ. Їм професійні і якісні речі закуповує держава, — пояснив "Телеграфу" військовий з 10-річним досвідом Дмитро.