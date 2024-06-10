Щоб виплати змогли отримати рідні: юрист пояснив як діяти мобілізованому перед відправкою на нуль

Це важлива інформація, але не всі її знають

Перед відправкою в зону бойових дій, мобілізованому слід написати юридичне розпорядження про оформлення виплат на своїх рідних.

Про це "Телеграфу" сказав юрист Олександр Золотухін в матеріалі "Мобілізація: три важливі поради, як підготуватися до служби".

— Відповідно до змін в законодавстві, якщо раніше право на виплату у разі загибелі військовослужбовця мали лише його дружина, діти або батьки, то тепер він має право написати розпорядження, кому дістається виплата у разі загибелі.

Тому якщо військовослужбовець не має, наприклад, дружини та батьків, але має повнолітніх дітей, то виплати не дістануться взагалі нікому, адже повнолітні діти не мають права на отримання виплати. Тому є необхідність залишити розпорядження стосовно цієї виплати, — зазначив Олександр Золотухін.

Повний гайд "Телеграфу" з підготовки до мобілізації, читайте на сайті у вівторок, 11 червня.