Три комплекта формы, носки и желание жить: что нужно иметь перед отправкой на войну

Выполнять боевые задания легче, когда есть все необходимое

Подготовка к мобилизации — ответственный и сложный процесс. Впрочем, если правильно распределить свои ресурсы и еще до отправки в учебку приобрести необходимую одежду и снаряжение, то шансы на выживание на войне значительно возрастут.

Что именно необходимо взять с собой на войну, как выбрать бронежилет и средства личной защиты, "Телеграфу" рассказали опытные военные. Об этом читайте в материале под названием "Мобилизация: три важных совета, как подготовиться к службе".

Покупаем снаряжение

Конечно, еще в учебке вам выдадут оружие, форму и снаряжение. Качество государственного вещевого обеспечения, по словам самих военных, на нормальном уровне, однако:

— Где-то тебе что-то давит, где-то каска неудобная, где-то хочется РПС (ременно-плечевая система. — Ред. ) поновее, больше подсумков, — объясняет "Телеграфу" ветеран российско-украинской войны Андрей Голопапа.

Выделить универсальные рекомендации для всех мобилизованных по закупке одежды и снаряжения достаточно затруднительно, ведь все зависит от того, где именно будет служить военнообязанный.

— Как правило, первая ротация проходит в том, что тебе выдали, а во вторую ротацию военный уже знает, что ему нужно, поэтому снаряжение закупает индивидуально, — добавляет Голопапа.

Но один общий совет все же есть:

— Первое, что должен иметь боец, который собирается идти на фронт, это желание жить, — говорит боец Сил специальных операций Павел Якимчук, который на фронте еще с 2014 года. И от этого желания "пляшут" и потребности. Следовательно, вещевой мастхев мобилизованного выглядит так:

Три комплекта формы.

— Потому что не всегда есть место, где постирать форму. Летом легче, можно и в реке, а вот зимой такой номер не пройдет, — объясняет Якимчук.

Термобелье.

Его дадут два комплекта, но:

— Если это зима, а тем более ночь, эти два комплекта ты наденешь сразу на себя. Поэтому это нужно докупить, — уверяет Голопапа.

Тактический рюкзак.

Носки, трусы.

— И не менее 10 пар носков, потому что когда в пять утра у тебя мокрые носки, ты не думаешь о войне, ты думаешь: "бл*ха, где взять ту пару сухих носков?" — говорит Якимчук.

Дождевик.

Тактические перчатки.

Наколенники и налокотники.

Батарейки и павербанки.

Мультитул, нож.

Спальный мешок.

Газовая горелка для обогрева еды.

Столовые приборы, металлические кружки.

Иглы и нити.

Средства личной гигиены, особенно влажные салфетки.

Питания длительного хранения, энергетические батончики.

— Даже, несмотря на то, что есть пищевое обеспечение, бывают форс-мажоры. К примеру, вам сказали, что идете на задание на день, а по факту приходится три дня быть на позиции, — объясняет Голопапа.

Тактические ремни.

Набор ключей и шестигранников.

— Это однозначно пригодится. К примеру, нужно пристрелять оружие, его постоянно нужно калибровать, для этого и нужны шестигранники. В машине что-то нужно постоянно подтянуть — без ключей не обойтись. Это как мелочь, но на фронте без этих вещей, как без рук, — резюмирует Якимчук.

Приобретение бронежилета

Бронежилет, конечно, мобилизованному также дадут, однако, чтобы подобрать его под индивидуальные потребности, лучше позаботиться о защите самому.

— Бронежилеты выдают разные, потому что в армии очень пестрая цепочка снабжения. Мне, например, достался какой-то македонский, а моему отцу — болгарский. По качеству они нормальные, но первую ротацию ты в нем отбудешь, а потом захочешь купить новый под свои нужды, ведь у каждой армии свои таблицы размеров и подобрать идеальный сразу — невозможно.

А примерять времени нет, потому что если каждый будет мерить: "Дайте мне такой, но лучше такой" это очень долго. И на этапе примерки сразу не поймешь минусы изделия. Это ты уже потом будешь бегать в этом бронежилете и он совсем иначе будет ощущаться. А вот плиты хорошие: минимум 4-й класс защиты. Многим везет на керамику, которая хоть и одноразовая, но легкая и это огромное преимущество, подчеркнул Андрей Голопапа.

В какую же сумму обойдется такое собрание? Все зависит от рода войск.

— Если это просто пехота, они используют вещи, которые выдают в ВСУ, а деньги отсылают домой. Вторая группа — те, кто воюет долгое время. Премиальные деньги они тратят на вещи: берцы, каски, машина, резина. Это все увеличивает шансы выжить. Я был командиром взвода и получал 130 тысяч. Покупал себе два комплекта вещей самостоятельно, плюс ремонт автомобиля и покупка автомобиля. Все деньги на это и уходили. Даже на еду мало оставалось. Третья группа — спецподразделения: ГУР, ССО, СБУ. Им профессиональные и качественные вещи закупает государство, — объяснил "Телеграфу" военный с 10-летним опытом Дмитрий.