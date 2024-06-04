Що не так з сином Сирського: чому любить Росію і хто він взагалі такий

Сирський не любить про це говорити

Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського доволі часто критикують за те, що він вчився в Росії та за сина, який нібито підтримує лідера РФ Володимира Путіна. Та чи насправді це так?

Відповідь на це є у матеріалі видання "Бабель". У лютому 2024 року Сирський був призначений на посаду Головнокомандувача України.

Зі своєю першою дружиною Аллою він познайомився на службі на Харківщині. Коли вони зустрілися, Алла вже мала сина Ігоря. У шлюбі у них народився син Антон. При цьому обидва хлопці носять прізвище Сирський, хоча Ігоря Олександр не всиновлював. Зазначається, що він сам узяв прізвище вітчима, яке носила вся родина.

Вже у 2009 році перший шлюб Олександра Сирського розпався. За словами друга головкома Павла Жебрівського, він не любить про це говорити, тому у медіа доволі мало інформації щодо його особистого життя. Після розлучення колишня дружина з обома синами поїхала в Австралію.

Вже протягом тривалого часу Сирському у медіа докоряють постами Ігоря у соціальних мережах, де він критикує Україну та висловлює проросійську позицію. У 2024 році російські пропагандистські ЗМІ показували його як "сина головкома", який підтримує Путіна. Хоча він не його рідний син, попри прізвище, і не живе з ним вже понад 15 років.

"Думаю, для нього це відрізаний проміжок життя", — розповідає Жебрівський.

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