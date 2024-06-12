У нас есть должности в ВСУ: в Раде ответили Безуглой на нее критику в адрес Сырского

Политик напомнил, что мобилизация в Украине продолжается и Силам обороны нужны люди, особенно те, которые знают, как победить РФ

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич прокомментировал критику в адрес Главкома ВСУ Александра Сырского. Он призвал всех недовольных и "военных экспертов" вступать в ВСУ и показать, как надо.

Об этом он рассказал в интервью ВВС. Также политик отметил, что единственный, кто может в полном объеме оценивать работу военного командования — это Верховный главнокомандующий, то есть Владимир Зеленский.

Недавно исполнилось 100 дней, как Александр Сырский находится в новой должности. Но в его адрес звучит критика, в том числе и от нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой. Завитневич подчеркнул, что ни у членов Комитета, ни у нардепов, ни тем более у простых украинцев нет объективной и полной картины того, что происходит на фронте. А Зеленский регулярно выслушивает доклады военных и определяет задачи. Всех, кто критикует военное командование, политик призвал не нагнетать панику в обществе.

"Насчет того, кто и что пишет. Надо быть компетентными в этом, а не просто вешать ярлыки. Мне кажется, здесь больше вреда даже можно нанести. Чтобы говорить о таких вещах, как осуждение или публичные оценки военного руководства, нужно быть очень осторожным. По-моему, это может наделать много худших вещей. Это не только по поводу членов нашего комитета, это касается многих так называемых "диванных экспертов". У нас все стали очень хорошо разбираться в войне. Есть же у нас всезнайки, которые знают все, и в том числе теперь разбираются в военных операциях", — говорит Александр Завитневич.

Он отметил, что обсуждал это с представителями военного командования. Они отметили, что будут рады видеть настоящих экспертов в рядах Сил обороны Украины, чтобы ускорить нашу победу.

"Все могут при желании проявить свое военное мастерство. Пожалуйста, у нас есть должности, приходите в ВСУ. И то же касается народных депутатов. Если кто-то хочет показать себя – пожалуйста, складываете мандат и согласно нашему законодательству идете показывать войску, как нужно все делать", — сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Напомним, что в конце мая Марьяна Безуглая заявила, что Александр Сырский несколько месяцев уже не реагирует на ее обращения и игнорирует "критические проблемы". Она обвинила его в якобы "сокрытии правды, разрыве подразделений, ручном контроле, российской жестокости и выжигании всех конкурентов и креативных в войске". Также она гневно высказалась в адрес других военачальников.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Александр Сырский анонсировал нововведения в ВСУ. Такого в украинской армии еще не было.