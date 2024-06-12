"Будь собою": Міноборони запустило сайт для пошуку вакансій ЗСУ

Внесок кожного в оборону важливий

Міністерство оборони України запустило важливу соціальну рекламну кампанію "Будь собою", яка підкреслює важливість особистого внеску громадян в оборону нашої країни. Так у її рамках українці можуть долучитись до лав ЗСУ, обравши потрібну вакансію.

Зробити це можна на сайті army.gov.ua або відвідавши рекрутингові центри для отримання консультацій. Про це інформує Міноборони.

"Міністерство оборони України запустило соціальну рекламну кампанію "Будь собою". Ця ініціатива спрямована на залучення українців до лав Збройних сил України, підкреслюючи важливість особистого внеску кожного громадянина у забезпечення національної безпеки та оборони країни", — йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголошують, що переконані в унікальності кожного українця та здатності зробити свій внесок у захист Батьківщини.

Також оборонне відомство зазначає, що рекламну кампанію уже підтримав бізнес. Відтак сотні компаній розмістили інформаційні плакати з QR-кодом, відсканувавши який можна швидко перейти за посиланням і отримати всю інформацію щодо вступу до лав Сил оборони України.

"Міністерство оборони закликає всіх небайдужих громадян, бізнеси та організації долучатися до кампанії "Будь собою", допомогти у поширенні інформації та підтримати українських військових. Разом ми зможемо зробити вагомий внесок у безпеку та стабільність нашої держави", — додається у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що понад 6 тисяч осіб вступили до лав ЗСУ через рекрутинг.