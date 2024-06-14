Нова постанова Кабміну: деякі українці отримають бронь від мобілізації "автоматом", хто у списку

Нова ухвала уточнила цей список

Комісії при ТЦК не розглядатимуть питання надання відстрочок деяким українцям. Вони отримуватимуть броню автоматично через свої професії.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" " Прийнято кілька важливих змін щодо мобілізації, броні та ВЛК. Все, що потрібно знати ", в якому ми розбиралися в новій Постанові Кабміну.

Мова про Постанову від 7 червня 2024 року №675, якою вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ №1487, і нещодавно прийнятого Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, згідно з урядовою постановою від 16 травня 2024-го (№560). У ній йдеться, що комісії при ТЦК саме не будуть розглядати питання надання відстрочок заброньованим за підприємствами, установами і організаціями, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5 до Порядку №560.

Серед них:

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України;

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя (ВРП), члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник, дисциплінарні інспектори ВРП;

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

Голова та інші члени Рахункової палати;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС;

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол;

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, що безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність президента України, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України.

Важливо: відстрочка посадовим (службовим) особам, зазначеним в підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, надається на строк їх перебування на відповідній посаді територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), зазначеним в абзаці другому пункту 58 цього Порядку. У разі ж звільнення зазначених посадових (службових) осіб чи переведення на посаду, не зазначену в підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5, відповідний орган державної влади, інший державний орган в одноденний строк інформує шляхом надсилання листа відповідний ТЦК, який оформив військовозобов’язаному відстрочку, для її анулювання, а також територіальний центр комплектації, у яких така особа перебуває на військовому обліку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи чекати на повістку після оновлення даних у "Резерв+".