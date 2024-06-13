Із бронею від мобілізації та зарплатою від 20 тисяч гривень: у Києві пропонують цікаві вакансії

Обов’язкова умова — офіційне працевлаштування

У Києві зростає кількість пропозицій роботи з бронюванням від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше таких вакансій.

Наприклад, вже зараз можна знайти вакансії для водіїв із зарплатою від 50 тисяч гривень. Про це свідчать дані на одному з найпопулярніших сайтів для пошуку роботи.

Редакція "Телеграфу" зібрала для вас три цікаві вакансії, які пропонують претендентам не лише зарплату від 20 000 гривень, а й можливість бронювання від мобілізації.

Вакансії у Києві з бронею

Слюсар-зварювальник

Компанія "Енерджигруп", яка спеціалізується на виробництві електротехнічної продукції, набирає до штату слюсарів-зварювальників. Основна вимога — це стаж роботи від 2-х років та наявність середньо-спеціальної освіти.

Здобувачам пропонують зручний графік роботи з 8:00 до 17:00 п’ять днів на тиждень (два вихідні). Передбачено розвезення працівників від станції метро "Харківська". Спецодяг видає роботодавець.

Заробітна плата відрядна: 25 000 — 35 000 гривень. Також гарантують броню від мобілізації.

Кур’єр з власним авто (бус, мікроавтобус)

Компанія "Нова пошта" активно набирає до себе в команду кур’єрів із власним авто (бус, мікроавтобус). На роботу запрошують як чоловіків, так і жінок.

Здобувачам пропонують офіційну заробітну плату, оплачувані відпустки, лікарняні та відрядження, безкоштовне навчання, дружній колектив та можливість кар’єрного зростання.

Для військовозобов’язаних передбачено бронювання. Зарплатня від 30 до 45 000 гривень.

Від кандидата вимагається:

наявність посвідчення водія категорії В;

наявність власного автомобіля;

наявність відкритого ФОП чи готовність його відкрити;

безаварійний стаж водіння автомобілем;

гарне знання міста;

професійні навички керування автомобілем;

вільне володіння українською мовою.

Комірник

Авіаційна виробнича компанія "Скаетон" запрошує до себе в команду відповідального комірника з досвідом роботи від трьох років у виробничій компанії.

Кандидатам пропонують гідну та своєчасну заробітну плату, комфортні умови праці та всі необхідні для роботи ресурси, участь в інноваційних проектах та офіційне працевлаштування (КЗпП).

Для військовозобов’язаних передбачено бронювання. Зарплата – 30 000 гривень.

Від кандидата вимагається:

досвід роботи на складі виробничої компанії від 3 років;

вміння працювати з документацією та складським обладнанням;

знання основних принципів складського обліку;

впевнений користувач програми 1С 8.3;

відповідальність та уважність до деталей, уміння працювати в команді.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Потенційних кандидатів "заманюють" не лише гідною зарплатою, а й можливістю допомогти з проживання.