Які підприємства можуть отримати бронь для співробітників на рік: пояснення від Мінекономіки
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Усього є 7 критеріїв
У Міністерстві економіки пояснили, як підприємства визнають критично важливими і надають їм бронь від мобілізації для співробітників. Усього є сім критеріїв.
У більшості випадків вони стосуються фінансової складової. Про це повідомляє прессслужба міністерства.
Бронювання можуть отримати ті підприємства, які підходять хоча б по 3 критеріям з 7. У такому випадку дають бронь на рік (до оновлення постанови уряду №76 цей термін складав 6 місяців).
Критерії для визнання підприємства критично важливим:
- сплачує податок у бюджети понад 1,5 мільйона євро (у суму не входять митні збори);
- не має заборгованості по сплаті єдиного соціального внеску (ЄСВ);
- має находження в іноземній валюті понад 32 мільйони євро (не враховуються позики та кредити);
- середня зарплата на підприємстві не менша за середню зарплату у регіоні станом на 4 квартал 2021 року;
- є стратегічно важливим для безпеки та економіки держави (перелік вказаний у постанові №83);
- має важливе значення для економіки чи забезпечення потреб громадян;
- є резидентом "Дія. Сіті" (це правовий та податковий простір для IT-компаній).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що змінилось після оновлення постанови уряду №76. Саме ці зміни дозволили багатьом підприємствам забронювати усіх військовозобов’язаних чоловіків. Зокрема і тих, хто має дефіцитну військову спеціальність.
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