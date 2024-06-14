Новое постановление Кабмина: некоторые украинцы получат бронь от мобилизации "автоматом", кто в списке

Новое постановление уточнило этот список

Комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос предоставления отсрочек некоторым украинцам. Они будут получать бронь автоматически из-за своих профессий.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "Принято несколько важных изменений по мобилизации, броне и ВЛК. Все, что нужно знать", в котором мы разбирались в новом Постановлении Кабмина.

Речь о Постановлении от 7 июня 2024 года №675, которым внес изменения в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением Кабмина №1487, и недавно принятого Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный правительственным постановлением от 16 мая 2024-го (№560). В ней говорится, что комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос предоставления отсрочек забронированным по предприятиям, учреждениям и организациям, а также должностным (служебным) лицам, указанным в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5 к Порядку №560.

Среди них:

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины;

судьи, судьи Конституционного суда Украины, члены Высшего совета правосудия (ВСП), члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководитель службы дисциплинарных инспекторов ВСП, его заместитель, дисциплинарные инспекторы ВСП;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

председатель и другие члены Счетной палаты;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений) Минобороны, Вооруженных Сил, Госспецтрансслужбы, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, Управления государственной охраны, аппарата МВД и эксперты учреждений экспертной службы МВД;

дипломатические служащие, занимающие дипломатические должности, МИД, а также лица, имеющие дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол;

государственные служащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их профессиональную, научную, юридическую экспертизу и/или экспертизу принятых нормативно-правовых актов, государственные служащие, которые выполняют функции по обеспечению кибербезопасности, киберзащиты и безопасности информационных технологий, работы по разработке программного обеспечения, администрированию баз данных, внедрению и поддержке новейших информационно-коммуникационных технологий в органах, обеспечивающих деятельность президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета министров Украины.

Важно: отсрочка чиновникам и должностным лицам, указанным в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5, предоставляется на срок их пребывания в соответствующей должности территориальным центром комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), указанным в абзаце втором пункта 58 настоящего Порядка. В случае же увольнения указанных должностных (служебных) лиц или перевода на должность, не указанную в подпунктах 16-23 пункта 1 приложения 5, соответствующий орган государственной власти, другой госорган в однодневный срок информирует путем отправки письма соответствующий ТЦК, оформивший военнообязанном отсрочку для ее аннулирования, а также территориальный центр комплектации, в которых такое лицо состоит на военном учете.

Напомним, ранее мы писали о том, ждать ли повестку после обновления данных в "Резерв+".