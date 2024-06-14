Росія може долучитись до наступного саміту миру: у Зеленського назвали умови

На ньому обговорюватимуть результати першого саміту

Поки триває активне обговорення саміту миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня, Україна вже активно працює над організацією другої такої зустрічі. На другому саміті планується презентація результатів та дорожньої карти, сформованих під час першої зустрічі.

Ба більше, навіть не виключається залучення Росії "у певних форматах". Про це сказав в ефірі "Ми-Україна" заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"На цьому саміті миру ми, власне, будемо говорити вже з результатами першого саміту, і з результатами дорожньої карти, про те яким чином говорити про мир в Україні. Ми не виключаємо цього – якщо країни, які поділяють спільний план, розроблений Україною та союзниками, будуть готові доносити це до країни-агресора, і вона буде не диктувати свої умови, а слухати співтовариство, можемо говорити також і про певні формати її участі", – зазначив Жовква.

Він зауважив, що вже низка держав висловила готовність прийняти у себе наступний саміт миру.

Нагадаємо, що аналітик Олександр Мусієнко пояснив "Телеграфу", чому саме напередодні важливого саміту Путін виступив зі своїми пропозиціями щодо "завершення війни" в Україні й що стоїть за заявами російського диктатора. Зокрема, його дратує, що світ обговорює запропоновану президентом Зеленським "формулу миру", а не "план Путіна".