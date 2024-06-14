Россия может присоединиться к следующему саммиту мира: у Зеленского назвали условия

На нем будут обсуждаться результаты первого саммита

Пока идет активное обсуждение саммита мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня, Украина уже активно работает над организацией второй такой встречи. На втором саммите планируется презентация результатов и дорожной карты, сформированных во время первой встречи.

Более того, даже не исключается участие России "в определенных форматах". Об этом сказал в эфире "Мы-Украина" заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

"На этом саммите мира мы, собственно, будем говорить уже с результатами первого саммита, и с результатами дорожной карты, о том каким образом говорить о мире в Украине. Мы не исключаем этого – если страны, разделяющие общий план, разработанный Украиной и союзниками, будут готовы доносить это стране-агрессору, и она будет не диктовать свои условия, а слушать сообщество, можем говорить также и об определенных форматах ее участия", – отметил Жовква.

Он добавил, что уже ряд государств выразил готовность принять у себя следующий саммит мира.

Напомним, что аналитик Александр Мусиенко объяснил "Телеграфу", почему именно в преддверии важного саммита Путин выступил со своими предложениями по "завершению войны" в Украине и что стоит за заявлениями российского диктатора. В частности, его раздражает, что мир обсуждает предложенную президентом Зеленским "формулу мира", а не "план Путина".