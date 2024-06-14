Можна не повертати: українцям пояснили на пальцях деталі рішення G7 щодо 50 млрд допомоги

В Україні привітали рішення союзників та назвали, які висували їм умови

Лідери країн G7 ухвалили рішення виділити Україні кредит під заставу майбутніх доходів від заморожених російських активів у цих державах. Як тільки рішення буде реалізовано, то Україна зможе отримати 50 млрд доларів, які якщо й доведеться повертати, то лише у кількох випадках.

Рішення офіційно ухвалено лідерами "Великої сімки", сказано у пресрелізі. Це ще один крок на шляху до конфіскації російських активів, заморожених на Заході з березня 2022 року.

Отже, 50 млрд доларів будуть виділені не як кредит, а як фінансова допомога, яка вкрай необхідна Україні у 2024-2025 роках. Повертати ці кошти доведеться, якщо буде отримано доступ до всіх російських активів, або країна-агресор виплатить репарації після війни. Але доти Україна не винна жодного відсотка за цими коштами.

"Це не перший крок по російських активах, і не останній. І так — це було неочевидне рішення навіть ще тиждень тому — ви могли читати статті в Politico, Reuters, Bloomberg ще у вихідні, що угода зривається. Але багато хто працював над підготовкою цього рішення протягом багатьох місяців", — сказав український фінансист Владислав Рашкован.

Він відзначив усіх, хто доклав зусиль до цього рішення країн G7:

Президент та прем’єр-міністр обговорювали принципи, що Росія має заплатити з керівництвом країн "Великої сімки", ЄС, а також з керівниками міжнародних організацій. Навіть останніми днями Президент порушував питання про рішення щодо активів і в Нормандії, і в Парижі, і в Берліні.

Прем’єр-міністр під час візиту до США на весняні збори МВФ та Світового банку поставив питання російських активів до центру всіх дискусій із партнерами.

Голова НБУ Андрій Пишний майже на всіх зустрічах зі своїми колегами з інших центробанків порушував питання щодо використання активів. Аналогічно – Міністр Сергій Марченко, зокрема під час нещодавньої зустрічі міністрів у Стрезі. Юлія Свириденко підтримувала діалог зі своїми колегами і нещодавно була всередині дискусії у Парижі та Берліні.

Голова Мін’юсту Денис Малюська та його заступник Ірина Мудра ретельно вели цю справу, враховуючи всі юридичні перепони та пояснювали колегам важливість цієї справи.

Посол України в США Оксана Маркарова, крім щоденної адвокації цього питання, організувала в США важливу багатогодинну зустріч у квітні у Вашингтоні, присвячену замороженим активам.

Ключовою людиною, на думку фінансиста, став Даліп Сінгх, який відчинив двері для України в це рішення і відкривав її щоразу, коли вона зачинялася (ймовірно, йдеться про американського економічного радника — ред.).

"Зрозуміло, що робота наших адвокатів з громадянського суспільства, які працювали й у Вашингтоні, й в Брюсселі, й в Парижі, й в Берліні, та навіть у Токіо, зіграла свою роль. Знімаю капелюх перед командами, які працювали всі ці місяці та тижні в такому Я, як частина команди, також гордий бути причетним до деяких з цих кроків", — сказав Владислав Рашкован.

Міністр фінансів України Сергій Марченко привітав рішення союзників та назвав його історичним, передає Liga.net.

"Рішення дає нам можливість видихнути. Тому що 2025 рік виглядав досить невпевнено, а зараз ми маємо можливість планувати та спрямовувати ресурс на потреби, які вважаємо пріоритетними. Насамперед це сектор безпеки та оборони. Я вважаю, що це справді історична перемога, тому що це дозволяє нам фактично вже зараз використовувати російські активи на користь України. Хоч би як це звучало, але це саме так і є", — сказав він.

Також Марченко додав, що Україна мала низку умов щодо цієї допомоги: гроші наша країна має отримати у 2024 році, вони мають носити безумовний характер і спрямовувати їх можна на будь-які цілі та потреби країни. Союзники прислухалися, залишилася справа за малим — реалізувати це технічно.

Раніше "Телеграф" розповідав, що члени НАТО не змогли погодити план допомоги Україні на 40 млрд доларів щорічно. Військова допомога для союзників мала стати обов’язковою.