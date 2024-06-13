Результати виборів до Європарламенту ставлять під загрозу виділення допомоги Україні, — POLITICO

У США та Європі зростає занепокоєння, що успіх правих на виборах до Європейського парламенту говорить про посилення втоми від війни на Заході. Це не дасть миттєвого результату, але згодом може мати негативний ефект.

Як пише POLITICO, на думку американських офіційних осіб, наслідки перемоги вкрай правих партій у Німеччині та Франції, які скептично ставляться до продовження допомоги Україні, не одразу відчують у Києві. Проте колишні чиновники, які розмовляли з членами нинішньої адміністрації, зазначають, що результати виборів можуть стати "провісником опору військових зусиль, що назрівають".

У поєднанні з ризиками, які може нести перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа, результати європейських виборів "надають нової актуальності зусиллям щодо зміцнення підтримки Києва". Йдеться про місяці до виборів президента у Штатах.

"Починає формуватися вкрай правий імпульс, який починає зростати, він закладає ґрунт і посилює інші вкрай праві сили", — зазначила колишній заступник помічника держсекретаря у Бюро у справах Європи та Євразії Хізер Конлі, додавши, що питання про результати виборів у США має на увазі в кожному розмові із союзниками.

За її словами, у розмовах з європейськими чиновниками та представниками адміністрацій відчувається бажання вирішити питання допомоги Україні у найближчі шість місяців. Тобто до виборів у США.

Водночас, високопосадовець Міністерства оборони наголосив, що західні країни, які підтримують Україну, відчувають необхідність терміновості з того часу, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. За його словами, це пов’язано із ситуацією на полі бою, а не з політикою.

"Так, терміновість є, але ні, вона не обумовлена ​​політичним циклом. Це обумовлено визнанням того, що Росія сповнена рішучості спробувати обмежити можливості України", — сказав він на умовах анонімності.

Проте колишні чиновники кажуть, що вибори до ЄС та майбутні вибори у США перебувають у центрі уваги тих, хто підтримує Україну. Найяскравіший приклад зсуву праворуч можна спостерігати у Франції, де Національне об’єднання Марін Ле Пен розгромило помірний рух Відродження президента Еммануеля Макрона. Голосування спонукало Макрона оголосити дострокові вибори до законодавчих органів у червні та липні, що може призвести до подальшого збільшення підтримки партії Ле Пен у Франції.

Якщо партія Ле Пен отримає абсолютну більшість на дострокових виборах, уряд країни буде поглинений внутрішньою політикою. У цьому випадку ухвалення нових політичних ініціатив або фінансування підтримки України можуть бути заморожені, вважає Конлі.

"Якщо Макрон програє, а Ле Пен та її група виграють і отримають Національні збори, то допомога Франції може виявитися дещо нестабільною ... На українській арені чи у сфері оборони вони не підтримуватимуть багато з того, що хоче зробити Макрон", — заявив колишній заступник помічника міністра оборони з політики Європи та НАТО Джим Таунсенд, наголосивши, що Ле Пен має зв’язки з Росією.

Тим часом у Німеччині лівоцентристський канцлер Олаф Шольц також сильно програв вкрай правій партії "Альтернатива для Німеччини", яка не підтримує надсилання значного фінансування в Україну. Хоча негайних змін у підтримці Києва з боку Німеччини не відбудеться, результати виборів є попередженням для партії Шольца про те, що, можливо, його час спливає.

Вкрай праві та вкрай ліві члени парламенту Німеччини не були присутні на виступі президента Володимира Зеленського у Берліні 11 червня. Конлі зазначає, що це є ще одним показником недостатньої підтримки військової допомоги Києву. Однак, на думку Таунсенд, оскільки Урсула фон дер Ляйєн залишиться при владі в Європейському парламенті, підтримка України Євросоюзом мало зміниться. Водночас західні чиновники вже намагаються заручитися внутрішньою підтримкою для передачі Україні якомога більших обсягів допомоги у найближчі місяці.

Детально про можливі наслідки виборів до Європейського парламенту читайте у матеріалі "Телеграфа" "Вибори до Європарламенту: чи є загроза Україні? Декілька речей, які нам потрібно знати".