Можно не возвращать: украинцам объяснили на пальцах детали решения G7 по 50 млрд помощи

В Украине поприветствовали решение союзников и назвали, какие выдвигали им условия

Лидеры стран G7 приняли решение выделить Украине кредит под залог будущих доходов от замороженных российских активов в этих государствах. Как только решение будет реализовано, то Украина сможет получить 50 млрд долларов, которые если и придется возвращать, то только в нескольких случаях.

Решение официально принято лидерами "Большой семерки", сказано в пресс-релизе. Это еще один шаг на пути к конфискации российских активов, которые заморожены на Западе с марта 2022 года.

Итак, 50 млрд долларов будут выделены не в качестве кредита, а в качестве финансовой помощи, которая крайне необходима Украине в 2024-2025 годах. Возвращать эти средства придется, если будет получен доступ ко всем российским активам или страна-агрессор выплатит репарации после войны. Но до тех пор Украина не должна ни процента по этим средствам.

"Это не первый шаг по российским активам, и не последний. И да – это было неочевидное решение даже еще неделю назад – вы могли читать статьи в Politico, Reuters, Bloomberg еще в выходные, что сделка срывается. Но многие работали над подготовкой этого решения в течение многих месяцев", — сказал украинский финансист Владислав Рашкован.

Он отметил всех, кто приложил усилия к этому решению стран G7:

Президент и премьер-министр обсуждали принципы, что Россия должна заплатить с руководством стран "Большой семерки", ЕС, а также с руководителями международных организаций. Даже в последние дни Президент поднимал вопрос о решениях по активам и в Нормандии, и в Париже, и в Берлине.

Премьер-министр во время визита в США на весеннее собрание МВФ и Всемирного банка поставил вопрос российских активов в центр всех дискуссий с партнерами.

Глава НБУ Андрей Пышный почти на всех встречах со своими коллегами из других центробанков поднимал вопрос использования активов. Аналогично – Министр Sergii Marchenko, в том числе во время недавней встречи министров в Стрезе. Юлия Свириденко поддерживала диалог со своими коллегами и недавно была внутри дискуссии в Париже и Берлине.

Глава Минюста Денис Малюська и его заместительница ирина Мудра тщательно вели это дело, учитывая все юридические преграды и объясняли коллегам важность этого дела.

Посол Украины в США Оксана Маркарова помимо ежедневной адвокации этого вопроса, организовала в США важную многочасовую встречу в апреле в Вашингтоне, посвященную замороженным активам.

Ключевым человеком, по мнению финансиста, стал Далип Сингх, который открыл дверь для Украины в это решение и открывал ее каждый раз, кода она закрывалась (вероятно, речь идет об американском экономическом советнике — ред.).

"Понятно, что работа наших адвокатов по гражданскому обществу, работавших и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Париже, и в Берлине, и даже в Токио, сыграла свою роль. Снимаю шляпу перед командами, работавшими все эти месяцы и недели в таком режиме. Я, как часть команды, также горд быть причастным к некоторым из этих шагов", — сказал Владислав Рашкован.

Министр финансов Украины Сергей Марченко поприветствовал решение союзников и назвал его историческим, передает Liga.net.

"Решение дает нам возможность выдохнуть. Потому что 2025 год выглядел довольно неуверенно, а сейчас мы имеем возможность планировать и направлять ресурс на нужды, которые считаем приоритетными. В первую очередь это сектор безопасности и обороны. Я считаю, что это действительно историческая победа, потому что это позволяет нам фактически уже сейчас использовать российские активы в пользу Украины. Как бы это ни звучало, но это именно так и есть", — сказал он.

Также Марченко добавил, что у Украины был ряд условий касательно этой помощи: деньги наша страна должна получить в 2024 году, они должны носить безусловный характер и направлять их можно на любые цели и нужды страны. Союзники прислушались, осталось дело за малым — реализовать это на техническом уровне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что члены НАТО не смогли согласовать план помощи Украине на 40 млрд долларов ежегодно. Военная помощь для союзников должна была стать обязательной.