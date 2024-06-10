Останне попередження: країни G7 готуються до жорстких дій проти Китаю

Під час саміту "Велика сімка" поки що не буде вживати негайних каральних заходів проти китайських банків

Країни "Великої сімки" (G7) планують висунути останнє попередження невеликим китайським банкам, які співпрацюють з російським терористичним режимом. Якщо банки не прислухаються, почнеться ухвалення санкцій проти них.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на власні джерела. Зазначається, що з цього тижня країни G7 надішлють жорстке попередження низці невеликих банків з Китаю, які допомагають РФ ухилятися від санкцій Заходу.

"Очікується, що лідери, які збираються на саміт 13-15 червня в Італії, організований прем’єр-міністром Джорджією Мелоні, під час своїх приватних зустрічей зосередять увагу на загрозі, яку становить зростання китайсько-російської торгівлі для війни в Україні, і на тому, що з цим робити", – сказано у повідомленні.

Стверджується, що під час саміту "Велика сімка" поки що не буде вживати негайних каральних заходів проти китайських банків. Можливо, що ці заходи, зокрема обмеження доступу до SWIFT або припинення доступу до долара, можуть впровадити пізніше.

Нагадаємо, що раніше керівник Китаю Сі Цзіньпін заявив Володимиру Путіну в Пекіні, що зв’язки між двома країнами залишаються міцними та мають продовжуватися "покоління".

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо підтримки Китаю. Глава держави заявив, що Пекін має бути на боці нашої країни, а не балансувати між Росією та Заходом. І додав, що всі можливі заходи для залучення Китаю до участі в саміті світу в Швейцарії Україна вжила.