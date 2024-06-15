На энергетику и не только: США выделяют Украине 1,5 млрд долларов помощи

В Белом доме подробно рассказали, какую сумму и на что Украина может потратить

Соединенные Штаты предоставит Украине более 1,5 миллиарда долларов финансовой помощи. Эти средства предназначены для восстановления разрушенных энергообъектов, укрепления гражданской безопасности и гуманитарных нужд.

Об этом сказано на сайте Белого дома. О выделении пакета помощи объявила вице-президент США Камала Харрис на саммите мира в Швейцарии.

Эта сумма состоит из 500 млн долларов нового финансирования на энергетическую помощь, а также 325 млн долларов, которые были ранее объявлены, но сейчас перенаправлены на "чрезвычайные энергетические потребности Украины".

"Эти средства будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры. Эти усилия помогут Украине ответить на последние нападения России на украинскую энергетическую инфраструктуру, поддержав ремонт и восстановление, повысив устойчивость Украины к перебоям с энергоснабжением и заложив основу для ремонта и расширения украинской энергетической системы", — сказано в документе.

Вдобавок к этому вице-президент объявила о выделении более 379 млн долларов гуманитарной помощи от государства и USAID. Эти средства предназначены для того, чтобы удовлетворить неотложные потребности беженцев, ВПО, а также общин, которые пострадали из-за российской агрессии.

"Эта поддержка включает в себя продовольственную помощь, медицинские услуги, убежище, а также услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене для миллионов уязвимых украинцев внутри страны и в регионе. Помощь также включает в себя поддержку комплексных мер по защите, включая кейс-менеджмент и психосоциальную поддержку, а также помощь в сельском хозяйстве и обеспечении средств к существованию, чтобы семьям восстановить доход и удовлетворить свои базовые потребности", — отметили в Белом доме.

Камала Харрис также объявила, что Госдеп США намерен дополнительно предоставить 300 млн долларов на помощь Украине в сфере гражданской безопасности. В частности, речь идет о закупке оборудовании для пограничников и правоохранителей, которое обезопасит их на передовой.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что члены НАТО не согласовали план помощи Украине. В его рамках нашей стране должны были ежегодно выделять помощь на 40 млрд долларов.