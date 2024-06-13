Велика Британія на саміті G7 оголосить про виділення нової допомоги Україні: сума вагома

Допомога від Британії буде спрямована на гуманітарні та реконструкційні цілі

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак планує на саміті G7 в Італії оголосили про нову допомогу Україні. Сума допомоги буде доволі вагома – 242 млн фунтів стерлінгів (еквівалент 309 млн доларів), а піде вона на гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби України.

Про це повідомив сайт уряду Британії. Як сказано у повідомленні, допомога буде надана на цілі відновлення та реконструкції України, а не для придбання озброєння.

"Допомога демонструє незмінну міжнародну солідарність Великої Британії з Україною та нашу гнучкість у реагуванні на нагальні потреби, спричинені російською агресією… критично важлива енергетична інфраструктура постраждала від інтенсивних російських ракетних ударів та бомбардувань протягом останніх кількох місяців", – сказано у повідомленні уряду.

Також зазначається, що під час саміту Сунак буде працювати разом з партнерами над узгодженням використання заморожених активів російського терористичного режиму для підтримки України. Зараз вартість російських активів, які знаходяться в юрисдикції країн "Великої сімки", становить 285 млрд доларів США.

"Ми повинні бути рішучими та креативними в наших зусиллях на підтримку України та припинення незаконної війни Путіна в цей критичний момент. Велика Британія залишається в авангарді міжнародної реакції, як це було з самого початку. Ми повинні перейти від "стільки, скільки буде потрібно" до "чого б це не коштувало", якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні", – заявив Сунак.

Нагадаємо, що на саміті G7, який відбудеться 13-14 червня, порушуватиметься питання про заморожені російські активи. Зокрема лідери держав вивчатимуть можливість використання доходів і самих активів РФ для оборонних цілей.

Тим часом між урядами США та європейських країн виникла велика розбіжність щодо плану надання великої позики Україні на 50 мільярдів доларів з використанням російських активів. Через це переговори з цього приводу триватимуть вже після саміту G7, який проходитиме на цьому тижні, та небезпечно наблизяться до виборів у США.