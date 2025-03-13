Дії БЕБ проти Ibox bank – не правосуддя, а політичний шантаж, — Тука

Верховний суд України визнав незаконними дії слідчих Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки, в порушення процесуальних норм та всупереч рішенню Верховного суду, переслідує керівницю Ibox bank, і ця справа є підтвердженням того, що правоохоронна система використовується не для захисту законності, а для виконання конкретних політичних та бізнес-інтересів.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише колишній очільник Луганської ОВА Георгій Тука.

Він нагадав, що 5 грудня 2024 року Верховний суд України остаточно поставив крапку у справі проти власниці Ibox bank, визнавши незаконними дії слідчих БЕБ.

"Але це не зупинило детективів, які, очевидно, виконують "замовлення". Тепер, 13 березня 2025 року, вони знову намагаються продовжити незаконне переслідування, не зважаючи на те, що всі строки давно спливли, а сама кримінальна справа розвалилася ще на початковій стадії досудового розслідування, коли справа навіть не направлена до суду. Те, що зараз відбувається з Ibox bank – це не правосуддя, а політичний шантаж, спроба "дотиснути" банк, не зважаючи на рішення Верховного суду", — пише експосадовець.

Він нагадав, що слухання по справі відбуваються у Личаківському райсуді Львова, і це невипадково, оскільки він має репутацію місця для розгляду сумнівних справ.

"Цей суд вже давно має репутацію "кишенькового" для БЕБ та ДБР. Тут слухаються численні справи, які мають всі ознаки політичного замовлення або економічного рейдерства. Ручний режим ухвалення рішень, потрібні судді, "правильні" ухвали. Не дивно, що саме Личаківський райсуд розглядає кримінальну справу держзрадника Віктора Медведчука. І саме тут головний суддя Григорій Жовнір домігся того, щоб процес проходив у закритому режимі. Чому? Бо так було потрібно адвокатам Медведчука, а отже – і тим, хто тягне за нитки в цій грі", — пояснює колишній голова ОВА.

За словами Георгія Туки, суддя Володимир Мармаш, який розглядає цю справу, опинився у незручному становищі, адже якщо він ухвалить неправомірне рішення на користь БЕБ, то ризикує опиниться під слідством за численні злочини проти правосуддя.

На думку колишнього посадовця, справа проти Ibox bank має замовний характер, інакше посадовці БЕБ не пішли б на відверте порушення процесуальних норм. При цьому Тука вважає, що подібні справи створюють небезпечні прецеденти для інших підприємців.

"Хто замовники? Конкуренти? Політичні опоненти? Чиновники, які хочуть мати "правильний" банк під своїм контролем? Ці питання залишаються відкритими, але сам факт поновлення справи після рішення Верховного суду говорить сам за себе. Це не боротьба зі злочинністю. Це демонстрація сили. Послання всім бізнесменам: якщо треба – ми відкриємо справу навіть після того, як суд визнає її сфабрикованою", — пише ексголова Луганської ОВА.

При цьому він нагадав, що за зловживання службовим становищем та винесення неправомірних рішень і перевищення повноважень детективам БЕБ загрожує до 10 років позбавлення волі. Якщо ж в ході майбутніх розслідувань виявляться ознаки корупційних правопорушень в діях вказаних осіб, міра покарання може бути значно збільшена з обовʼязковою конфіскацією набутого в ході такої діяльності майна.