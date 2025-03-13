McDonald's повертає в меню улюблені страви українців, але не у всіх областях (карта)

"Ранкове МакМеню" складається з 4 позицій, але смаки можна обрати зі списку

МакДональдз сніданки повертаються у мережу ресторанів. У четвер, 13 березня, популярні позиції подаватимуть у 6 містах України.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на коментар пресслужби компанії. Замовити сніданки можна з початку роботи ресторану і до 10:30 в закладі та до 10:15 через "МакДелівері" в застосунку Bolt Food.

Протягом декількох тижнів після появи ранкового меню в місті, доставку сніданків здійснюватиме Bolt Food безкоштовно, але згодом вона стане доступною через обидві служби, які надають послугу "МакДелівері" в Україні.

Поснідати ранковими стравами вже мають змогу клієнти у Львові, Луцьку, Тернополі, Івано-Франківську, Яремчі та Ковелі.

МакДональдз у Львові

МакДональдз у Луцьку

МакДональдз у Тернополі

МакДональдз в Івано-Франківську

МакДональдз в Яремче

МакДональдз в Ковелі

На "Ранкові МакМеню" пропонуватимуть:

класичні "МакМафіни" з різними додатками,

тости із сиром,

роли з яйцем і куркою, яйцем і свининою або яйцем, свининою і беконом,

новинки – "Подвійний Чікер Фреш МакМафін" і тости із сиром та беконом.

Протягом місяця ранкові меню повертатимуть і в решту закладів, крім "МакДональдзів" у Полтаві, Дніпрі, Кременчуці, Кривому Розі, Кропивницькому й Олександрії.

Пояснюється, що на заваді стоять перш за все повітряні тривоги й пов’язані з ними операційні складнощі. Також сніданки не будуть доступні в ресторанах, що розташовані на фудкортах, через особливості їхнього графіку роботи, що ускладнює своєчасну підготовку до запуску сніданків.

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