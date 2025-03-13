Поляки "поклали око" на ядерку: Дуда звернувся до Трампа із заявою

У Польщі така заява Анджея Дуди викликала занепокоєння в уряді

Ядерна зброя може з'явитись у Польщі. З відповідним проханням до Америки звернувся президент Анджей Дуда. У майбутньому, вважає він, це буде способом стримування можливої російської агресії.

Про це Дуда заявив в інтерв’ю "Financial Times". Польський лідер виступив із заявою, що Трамп міг би ухвалити рішення щодо передислокації ядерних боєголовок США із Західної Європи або території Штатів до Польщі.

Дуда, за його словами, нещодавно обговорював це питання зі спеціальним представником Сполучених Штатів з питань України Кейтом Келлогом.

"Я думаю, справа не тільки в тому, що настав час, але й у тому, що було б безпечніше, якби ця зброя вже була тут (у Польщі — ред.)", — сказав він.

У планах політика — відновлення проєкту щодо обміну ядерною зброєю, який раніше був представлений у 2022 році.

Анджей Дуда стверджує: місце дислокації "ядерки" має обрати Дональд Трамп. На його думку, це було б досить справедливо, з огляду на заяви Росії про готовність перемістити аналогічну зброю до Білорусі, що звучали ще у 2023 році.

У Польщі така заява Анджея Дуди викликала зростаюче занепокоєння в уряді.

Польща може отримати більш надійний захист завдяки Макрону

Також Дуда повторив слова прем’єр-міністра Дональда Туска, наголошуючи, що Польща може отримати більш надійний захист завдяки ініціативі Еммануеля Макрона розширити "ядерну парасольку" Франції, щоб забезпечити захист для своїх європейських союзників.

Минулого тижня Дуда спростував припущення Туска про можливість створення Польщею власного ядерного арсеналу.

"Для того, щоб мати власний ядерний потенціал, я думаю, знадобляться десятиліття", — зазначив польський президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці почали збирати гроші на "ядерку" після сварки Зеленського та Трампа. Збір донатів організував співзасновник monobank Олег Гороховський.

Як виявилося пізніше, отримані кошти направили на закупівлю необхідних для армії речей через ініціативу Сергія Стерненка.