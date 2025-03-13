В Україні підтвердили новий факт розстрілу воїнів ЗСУ росіянами: де цього разу

Це частина їхньої тактики

Розстріл українських військових відбувся на території Курської області. В соцмережах з’явилося відео, на якому російські військові страчують беззбройних українських військовополонених. На кадрах видно щонайменше п’ятьох загиблих бійців.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він заявив, що подібні дії російських військових є воєнним злочином і грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

У відповідь на ці події Омбудсман направив офіційні листи до Організації Об’єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою зафіксувати факт злочину. Україна наполягає на тому, що винні в цих діях мають бути покарані за всією суворістю міжнародного законодавства.

Цей випадок – не перший подібний злочин російської армії. Раніше вже фіксувалися випадки вбивства українських військовополонених після їхнього потрапляння в полон. Такі дії порушують Женевські конвенції та інші міжнародні норми щодо поводження з військовополоненими.

Якщо вам відома будь-яка інформація про цей злочин, Омбудсман України закликає повідомляти про це на гарячу лінію за номером 0800 50 17 20.

Раніше "Телеграф" також писав, що росіяни на Курщині розстріляли українських військовополонених. Попередньо, від рук російських військових загинули воїни з 82 бригади.