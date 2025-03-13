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Переходу на літній час в Україні може не бути: що для цього потрібно

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Незабаром Україна перейде на літній час Новина оновлена 13 березня 2025, 10:58
Незабаром Україна перейде на літній час. Фото Pixabay

Закон про скасовання переходу на літній час все ще не підписаний президентом

Протягом уже кількох років Україна обговорює скасування весняного переведення годинників, щоб у країні встановити єдиний зимовий час протягом усього року. Однак остаточно рішення так і не було прийнято, а тому, поки що переведення часу, яке, до речі, буде вже 30 березня.

"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає, що відомо про законопроєкт, який мав скасувати переведення часу і що потрібно для того, щоб переходу на літній час більше не було.

Влітку 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №4201 про скасовування переведення часу в Україні із зимового на літнє. Таким чином, востаннє переведення годинника мало бути в жовтні, з переходом на зимовий час. А вже в березні годинник не повинен був переводити назад.

Для того, щоб закон набув чинності, його має підписати глава держави Володимир Зеленський. Проте до сьогодні він цього так і не зробив. Виходячи з цього, у березні українці все ще переходитимуть на літній час, якщо, звичайно, у другій половині березня не буде ухвалено інших рішень щодо цього питання.

Скасування переказу годинника просять не вводити

Народний депутат України Олексій Гончаренко закликав президента ветувати законопроєкт №4201 щодо обчислення часу. Він пояснює свої слова тим, що згідно з "новим часом" — світанок влітку настане близько 3 години ночі (нині — 4 ранку), особливо відчутно це буде на сході країни.

Нардеп пояснив, що скасування переведення часу не принесе користі також і в питанні економії електроенергії, особливо з огляду на втрачені потужності та постійні атаки на нашу енергосистему з боку Росії.

Крім того, через постійний зимовий час в українців буде цілих дві години різниці з Європою. А це може впливати на ефективність співпраці із партнерами.

Коли переводять годинник на літній час у 2025 році

Переведення годинника на літній час буде в останню неділю березня — 30 числа. Зазвичай перевести стрілки потрібно о 3:00, перенісши їх на одну годину вперед, тобто на 4:00. Таким чином, спати цієї ночі будемо на годину менше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можливий перехід на постійний зимовий час викликав масове невдоволення українців. У соціальних мережах громадяни активно висловлюють своє обурення з приводу переведення годинника на годину тому.

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