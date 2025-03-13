Переходу на літній час в Україні може не бути: що для цього потрібно

Закон про скасовання переходу на літній час все ще не підписаний президентом

Протягом уже кількох років Україна обговорює скасування весняного переведення годинників, щоб у країні встановити єдиний зимовий час протягом усього року. Однак остаточно рішення так і не було прийнято, а тому, поки що переведення часу, яке, до речі, буде вже 30 березня.

"Телеграф" у цьому матеріалі розповідає, що відомо про законопроєкт, який мав скасувати переведення часу і що потрібно для того, щоб переходу на літній час більше не було.

Влітку 2024 року Верховна Рада ухвалила закон №4201 про скасовування переведення часу в Україні із зимового на літнє. Таким чином, востаннє переведення годинника мало бути в жовтні, з переходом на зимовий час. А вже в березні годинник не повинен був переводити назад.

Для того, щоб закон набув чинності, його має підписати глава держави Володимир Зеленський. Проте до сьогодні він цього так і не зробив. Виходячи з цього, у березні українці все ще переходитимуть на літній час, якщо, звичайно, у другій половині березня не буде ухвалено інших рішень щодо цього питання.

Скасування переказу годинника просять не вводити

Народний депутат України Олексій Гончаренко закликав президента ветувати законопроєкт №4201 щодо обчислення часу. Він пояснює свої слова тим, що згідно з "новим часом" — світанок влітку настане близько 3 години ночі (нині — 4 ранку), особливо відчутно це буде на сході країни.

Нардеп пояснив, що скасування переведення часу не принесе користі також і в питанні економії електроенергії, особливо з огляду на втрачені потужності та постійні атаки на нашу енергосистему з боку Росії.

Крім того, через постійний зимовий час в українців буде цілих дві години різниці з Європою. А це може впливати на ефективність співпраці із партнерами.

Коли переводять годинник на літній час у 2025 році

Переведення годинника на літній час буде в останню неділю березня — 30 числа. Зазвичай перевести стрілки потрібно о 3:00, перенісши їх на одну годину вперед, тобто на 4:00. Таким чином, спати цієї ночі будемо на годину менше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що можливий перехід на постійний зимовий час викликав масове невдоволення українців. У соціальних мережах громадяни активно висловлюють своє обурення з приводу переведення годинника на годину тому.