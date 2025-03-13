Долетів майже до Одеси? Радари зафіксували загадковий приватний рейс (фото)

Він прямував на Кіпр

У небі над Україною вчергове радари зафіксували загадковий пасажирський рейс. Цього разу літак нібито долетів майже до Одеси.

Про це свідчать дані порталу flightradar24, за якими літак C56X вилетів 1 березня з Молдови і прямував до Кіпру. Поява борту, найімовірніше, пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом, адже насправді літаки над Україною не літають.

Точні дані польоту на порталі не вказані, адже це був приватний рейс. Проте, слідкуючи за маршрутом літака, видно, що він нібито перетнув закритий повітряний простір України.

Борт C56X вилетів з Міжнародного кишинівського аеропорту приблизно о 17:00, прямуючи до Кіпру, приблизно о 17:20 він, за даними порталу, залетів на територію України. Приземлився літак майже о 19:00 в аеропорту Пафос, Кіпр.

Зауважимо, що з лютого 2022 року в Україні закрито повітряний простір. Однак системи спостереження за повітряним рухом періодично фіксують цивільні повітряні борти над територією різних регіонів України. Це пояснюється збоєм у системі спостереження за повітряним рухом.

Причин може бути кілька — передача помилкових координат розташування повітряного судна, технічні неполадки в роботі наземних станцій приймання сигналів, перебої в роботі системи GPS. Крім того, це може бути пов'язане з інтенсивним застосуванням в ході війни засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Раніше "Телеграф" розповідав, що неподалік від Дніпра міг пролетіти пасажирський літак.