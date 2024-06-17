В Україні можуть засекретити кримінальні справи щодо ухилянтів: чому це погано

Законопроект викликав критику у правозахисників

В Україні можуть закрити публічний доступ до підсумків судового розгляду у справах ухилянтів. Відповідна норма може бути прийнята вже найближчим часом.

Про це поінформували розслідувачі Бігус Info. Наголошується, що йдеться про законопроєкт № 7033-д, який наразі готується до розгляду у парламенті у другому читанні.

У записці пояснення до законопроєкту зазначається, що його метою є запобігти розголосу окремих відомостей у текстах судових рішень. Проте правозахисники вважають, що можливість приховувати від громадськості судових рішень відкине українську демократію до рівня Росії чи Білорусі.

Зокрема, рішення закрити судовий процес стосується лише кримінальних справ, пов’язаних з війною — щодо держзради чи ухилення від мобілізації.

"З огляду на рівень уваги прикутої до мобілізації, доступу до рішень, процесу розгляду справи за цією статтею закривати це погана ідея. Тут те саме, що і з держзрадниками, бачити, що вирок "винний" або "не винен" обґрунтований, дуже важливо", — йдеться в повідомленні. у матеріалі "Бігус".

Журналісти вважають, що мобілізації піде на користь те, що суди у відкритому режимі зможе як притягнути до відповідальності справжніх ухилянтів, так і виправити проблеми з лікарськими комісіями.

У матеріалі наголошується, що закритий судовий процес загалом веде до появи можливості зловживань.

Як повідомлялося раніше, в українців може з’явитися можливість отримувати електронну ухвалу про призначення штрафу за ухилення від мобілізації, а також оплачувати її в "Дії".