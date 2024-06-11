Знову ухилянти? Майже два десятки українців прорвали кордон із Угорщиною (фото)

Особи нелегалів встановлюються

Після недавнього випадку спроби перетину кордону групою нелегалів на вантажівці, неподалік стався аналогічний випадок. Попередньо відомо, що в Угорщину таким чином могли втекти 18 людей.

Про це оприлюднив журналіст Віталій Глагола у своєму telegram-каналі. За його словами, інцидент стався неподалік відділення прикордонної служби "Лужанка" на кордоні з Угорщиною.

За його інформацією, оператор безпілотника виявив мікроавтобус на польовій дорозі біля лінії кордону, а тому туди оперативно вирушив загін прикордонників.

"Прикордонники прибули на місце для перевірки та виявили порожній і відкритий білий "Volkswagen" з номерами АО4655АІ. У ході обстеження території знайшли сліди, що ведуть до кордону з Угорщиною. Також виявили проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-слідовій смузі", — написав Глагола.

Журналіст зазначає, що таким чином на територію Угорщини вдалося втекти 18 пасажирів мікроавтобуса. До цього транспортний засіб був помічений у Берегові та селі Геча, зараз він знаходиться на штрафмайданчику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку найсмішніших спроб перетнути кордон. Порушники одягали дивні костюми або використовували невідповідне спорядження.