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Знову ухилянти? Майже два десятки українців прорвали кордон із Угорщиною (фото)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Знову ухилянти? Майже два десятки українців прорвали кордон із Угорщиною (фото) Новина оновлена 12 червня 2024, 00:03

Особи нелегалів встановлюються

Після недавнього випадку спроби перетину кордону групою нелегалів на вантажівці, неподалік стався аналогічний випадок. Попередньо відомо, що в Угорщину таким чином могли втекти 18 людей.

Про це оприлюднив журналіст Віталій Глагола у своєму telegram-каналі. За його словами, інцидент стався неподалік відділення прикордонної служби "Лужанка" на кордоні з Угорщиною.

За його інформацією, оператор безпілотника виявив мікроавтобус на польовій дорозі біля лінії кордону, а тому туди оперативно вирушив загін прикордонників.

"Прикордонники прибули на місце для перевірки та виявили порожній і відкритий білий "Volkswagen" з номерами АО4655АІ. У ході обстеження території знайшли сліди, що ведуть до кордону з Угорщиною. Також виявили проріз у загороджувальному паркані та сліди на контрольно-слідовій смузі", — написав Глагола.

Журналіст зазначає, що таким чином на територію Угорщини вдалося втекти 18 пасажирів мікроавтобуса. До цього транспортний засіб був помічений у Берегові та селі Геча, зараз він знаходиться на штрафмайданчику.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" робив добірку найсмішніших спроб перетнути кордон. Порушники одягали дивні костюми або використовували невідповідне спорядження.

Теги:
#Угорщина #Кордон #ДПСУ #Мобілізація