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Ухилянти зможуть сплачувати штраф через "Дію"? Кабмін видав цікаву постанову

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Ілюстративне зображення Новина оновлена 17 червня 2024, 11:39
Ілюстративне зображення. Фото diia.gov.ua

Нововведення стосується штрафів не тільки за адмінправопорушення

В українців може зʼявитись можливість отримувати електронну постанову про призначення штрафу за ухилення від мобілізації, а також сплачувати його у "Дії". Кабмін вніс до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал "Дія") постановою від 13 червня № 693.

Йдеться про те, що громадяни України зможуть сплачувати штрафи за правопорушення через цей портал. Про це пише Судово-юридична газета.

"Портал Дія виконуватиме завдання з надання можливості шляхом інтеграції інформаційних систем та програмного забезпечення надавачів платіжних послуг — державних банків і банків, у статутному капіталі яких не менш як 75 відсотків акцій (часток) належить державі, сплачувати адміністративні збори за надання публічних (електронних публічних) послуг, зокрема комплексних електронних публічних послуг, наданих в автоматичному режимі, штрафи за адміністративні правопорушення, державне мито, перераховувати благодійні пожертви, здійснювати інші платежі на рахунки отримувачів, відкриті в органах Казначейства, Національному банку та банках", — говориться у документі.

Зауважимо, що в "Дії" вже анонсували таку послугу і говорили, що йдеться про справи за дрібне хуліганство, несвоєчасну сплату податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі.

Тож, цілком ймовірно, що ця практика може бути поширена і на ухвали ТЦК за порушення правил військового обліку. Які, ймовірно, масово виписуватимуться після 16 липня, коли закінчиться термін обов'язкового оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних.

Раніше "Телеграф" писав, що новий закон передбачає умову, яка звільняє військовозобов’язаних від відповідальності за те, що вони не актуалізували інформацію про себе. Документ вже набрав чинності.

Теги:
#Штраф #Мобілізація #ДІЯ