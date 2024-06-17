Ухилянти зможуть сплачувати штраф через "Дію"? Кабмін видав цікаву постанову

Нововведення стосується штрафів не тільки за адмінправопорушення

В українців може зʼявитись можливість отримувати електронну постанову про призначення штрафу за ухилення від мобілізації, а також сплачувати його у "Дії". Кабмін вніс до Положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал "Дія") постановою від 13 червня № 693.

Йдеться про те, що громадяни України зможуть сплачувати штрафи за правопорушення через цей портал. Про це пише Судово-юридична газета.

"Портал Дія виконуватиме завдання з надання можливості шляхом інтеграції інформаційних систем та програмного забезпечення надавачів платіжних послуг — державних банків і банків, у статутному капіталі яких не менш як 75 відсотків акцій (часток) належить державі, сплачувати адміністративні збори за надання публічних (електронних публічних) послуг, зокрема комплексних електронних публічних послуг, наданих в автоматичному режимі, штрафи за адміністративні правопорушення, державне мито, перераховувати благодійні пожертви, здійснювати інші платежі на рахунки отримувачів, відкриті в органах Казначейства, Національному банку та банках", — говориться у документі.

Зауважимо, що в "Дії" вже анонсували таку послугу і говорили, що йдеться про справи за дрібне хуліганство, несвоєчасну сплату податків, порушення громадського спокою, правил дорожнього руху чи правил торгівлі.

Тож, цілком ймовірно, що ця практика може бути поширена і на ухвали ТЦК за порушення правил військового обліку. Які, ймовірно, масово виписуватимуться після 16 липня, коли закінчиться термін обов'язкового оновлення військово-облікових даних для військовозобов'язаних.

Раніше "Телеграф" писав, що новий закон передбачає умову, яка звільняє військовозобов’язаних від відповідальності за те, що вони не актуалізували інформацію про себе. Документ вже набрав чинності.